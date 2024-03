La presión del caso Koldo acelera las cesiones de Sánchez a Puigdemont

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la recepción ofrecida por el mandatario brasileño al jefe del ejecutivo español. UESLEI MARCELINO / REUTERS

En medio de la crisis provocada por las revelaciones del caso Koldo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admite que la ley de amnistía sufrirá cambios. Los retoques servirán para blindar la protección de los encausados en el procés y especialmente la del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Así lo confirmó este miércoles Sánchez en una conversación informal en el avión con los periodistas que cubren su viaje a Brasil y Chile.

Después de que el Congreso rechazara el texto presentado debido al voto en contra de Junts, Sánchez afirmó que no se planteaba modificaciones en la ley. Ahora, ha cambiado de opinión. El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con Junts que satisface las exigencias del partido de Puigdemont, por lo que todo indica que la ley será aprobada hoy en la Comisión de Justicia.

El jefe del Ejecutivo no precisó cuáles son los cambios que se prevé introducir en el texto, pero sí señaló que servirán para dar «mas garantías» a Puigdemont. «Ya lo verán en la enmienda», dijo ya en rueda de prensa en Brasil. Aseguró que el objetivo es «la reconciliación entre catalanes, que se vieron enfrentados en ese aciago 2017».

Comisión de Justicia

Sánchez garantizó que la ley seguirá siendo plenamente constitucional. Aunque no llegó a decir que hay un acuerdo ya cerrado, dio por hecho que el pacto se daría a conocer antes de que la Comisión de Justicia se reúna este jueves de nuevo en el Congreso. El jefe del Gobierno explicó que lo que se va a hacer es introducir «garantías» para despejar las dudas que tenía Carles Puigdemont ante la posibilidad de que no pudieran acogerse a la amnistía todas las personas relacionadas con el procés.

Insistió en que él nunca ha compartido las dudas que albergaba Junts porque, a su juicio, tal y como estaba redactada la ley en el texto anterior la norma cubriría ya todos los supuestos vinculados a lo sucedido en Cataluña. En esa opinión influía el hecho de que Sánchez considera que no sería posible condenar a Puigdemont por el delito de terrorismo porque, a su juicio, el presidente catalán ha cometido delitos, pero no es un terrorista.

Sánchez no vinculó explícitamente el acuerdo a la aprobación de los Presupuestos del 2024, aunque dijo que la voluntad del Gobierno y de los grupos que apoyaron su investidura es dar estabilidad a la legislatura. Pero el acuerdo alcanzado permitirá con toda probabilidad aprobar las cuentas públicas. Así lo afirmó el senador de Junts Josep Lluís Cleríes en su respuesta a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. «Alguien dice no es no y nosotros decimos sí es sí porque estamos en un momento en el que hay que dar este apoyo aunque discrepemos en algunas cosas», afirmó Pese a todo, indicó que su partido «apretará para que se respete lo que es de Cataluña» porque, «el a cambio de nada se ha acabado».

ERC negocia enmiendas

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, afirmó que estaban «en la recta final» del acuerdo, aunque tampoco aclaró si los cambios en la ley afectan al delito de terrorismo. Indicó que se ha trabajado «con mucho rigor para que la norma sirva al propósito de la reconciliación y, por supuesto, que se ajuste escrupulosamente a los estándares europeos e internacionales como los de la Comisión de Venecia».

Para no quedar fuera del consenso, ERC negocia enmiendas a la ley de amnistía que se centran en dar cobertura a los delitos de terrorismo y también en la devolución de las multas que se pusieron en el marco de las protestas del procés. «Las negociaciones están yendo bien, son negociaciones a tres, ya que el acuerdo será multilateral», dijo la diputada de ERC Teresa Jordá.