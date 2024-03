El PP pide la comparecencia en el Congreso de los ministros de Transportes e Interior

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska (2i), durante su intervención este jueves en Nuakchot, (Mauritania), donde junto a la comisaria europea del ramo, Ylva Johansson (i), se reúnen con el ministros de Interior de Mauritania, Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, y de Economía y Desarrollo Sostenible, Abdessalam Mohamed Saleh. Maarouf Oulda | EFE

El acelerón definitivo a la ley de amnistía no distrajo al PP de su otro gran frente en la oposición: el caso Koldo. El partido liderado por Alberto Núñez Feijoo solicitó la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Sobre este último, la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, aseguró este jueves que «no solo contrató con la trama», sino que además, a juicio de la política riojana, falta por saber «cómo se produjo el chivatazo que puso en alerta a toda la trama sobre que estaban siendo investigados».

La formación, sin dar más detalles, afirma que pidió la comparecencia, en pleno o en comisión, de otros tres «altos cargos». Pero el carrusel de movimientos en Génova no se queda ahí. El PP pidió al Ejecutivo ocho reclamaciones de contratos y documentos relacionados con la trama, algunos de ellos sobre dos empresas públicas citadas en el sumario de la investigación, Puertos del Estado y Adif. Además, señalan que han redactado 62 preguntas al Gobierno sobre este asunto, que este deberá responder por escrito. El total de interrogantes sobre el caso Koldo se queda cerca del centenar, ya que el PP registró otras 25 cuestiones el 28 de febrero.

Piden ceses a Óscar Puente

Cuca Gamarra le pidió al titular de Transportes, Óscar Puente, el «cese inmediato» de los cargos de su ministerio que, según el sumario de la investigación del caso Koldo, se han reunido con personas implicadas en la trama. La primera salida oficializada ha sido la de Álvaro Sánchez Manzanares, ya ex secretario general de Puertos del Estado. Puente alegó una pérdida de confianza, después de que este le negara a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) tener vinculación con uno de los implicados en el caso, el empresario Víctor de Aldama. Unos correos electrónicos desmontaron esta argumentación. Para el PP no es ni mucho menos suficiente, y pide el despido de todos los «señalados». «El PSOE los sigue manteniendo en sus puestos dentro del ministerio», destacó Gamarra. Su crítica interpela, entre otros, al presidente de Adif, Ángel Contreras —según El Mundo se reunió el 10 de enero con Ábalos—, al director de Enajenación de Materiales Ferroviarios (EMFESA), Vicente Calzado Téllez, o a uno de sus empresarios, Joseba García, hermano de Koldo. Todos ellos son sospechosos de haber participado en encuentros relacionados con la trama, que el PP ha rebautizado como «el caso Sánchez». Puente explicó el miércoles que no puede despedir legalmente a nadie si no es condenado o cautelarmente suspendido.

La formación pidió explicaciones, sin llegar a formalizar este jueves una comparecencia, al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres —expresidente canario— y al primer secretario del PSC, Salvador Illa, ministro de Sanidad entre el 2020 y el 2021.