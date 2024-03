Junts confía en el regreso de Puigdemont para julio: «Ahora vamos a por la autodeterminación»

El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont. YVES HERMAN | REUTERS

Carles Puigdemont podrá regresar a Cataluña para el mes de julio. Esa es la estimación más optimista de Junts, si la ley de amnistía no sufre más retrasos de los previstos de los dos meses en el Senado. Los junteros, no obstante, no las tienen todas consigo y de alguna manera ya se ponen una venda antes de la herida, cuando aseguran que si Puigdemont no puede volver de forma inmediata o algún otro dirigente nacionalista no puede beneficiarse de las medidas de gracia será porque algún juez no aplica la norma y se dedica a prevaricar. Los cálculos de Junts, no obstante, pasan por que la ley se aprobará de forma definitiva en el Congreso para el mes de mayo, tras su paso por la Cámara Alta.

En cuanto la norma salga publicada en el BOE, los posconvergentes señalan que el juez Llarena tendrá un plazo máximo de dos meses para levantar las medidas cautelares, en este caso la orden de detención que pesa sobre Puigdemont. En cuanto se levanten estas cautelares, incluso aunque los jueces presenten recursos, en Junts creen que el expresidente de la Generalitat ya estará en disposición de volver sin riesgo de ser detenido. «Puigdemont, Comín, Puig y Rovira deberían poder regresar para julio», ha afirmado el secretario general de Junts, Jordi Turull, en Rac1. En el caso del expresidente de la Generalitat, en su partido no solo creen que regresará en cuanto Llarena levante las cautelares por las acusaciones por la causa del procés.

Los principales cambios pactados entre el PSOE, Junts y ERC de la ley de amnistía La Voz

El Tribunal Supremo confirmó hace un año el procesamiento del expresidente por los delitos de malversación agravada (castigada con hasta 12 años de cárcel) y desobediencia, tras la reforma del Código Penal, pactada por el PSOE y ERC, que derogó el delito de sedición. Junts cree que con los últimos cambios introducidos en la ley de amnistía, Puigdemont también podrá eludir la acusación de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic y estará amparado por la norma. Según Turull, toda la causa de Tsunami queda incluida en la ley, porque lo que dice García Castellón, «no se ajusta a lo que la legislación europea define como terrorismo».

Dudas

En cualquier caso, existen dudas en la formación nacionalista, en la medida en que dos juristas como Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, o Jaume Alonso Cuevillas, han expresado posiciones no coincidentes. Boye, en declaraciones a la cadena Ser, no ha garantizado que el expresidente de la Generalitat pueda regresar antes del verano pues habrá que ver primero cómo actúa la justicia, mientras Cuevillas ha dicho en RTVE que podrá volver para mayo.

Junts cuenta con Puigdemont como candidato para las elecciones europeas. La presidenta del partido, Laura Borràs, anunció el sábado su designación de forma oficial en el consejo nacional y este jueves lo ha reiterado Turull. Tras estos comicios, la formación nacionalista abordará la cuestión del presidenciable para las elecciones catalanas de febrero del 2025. La mayoría del partido quiere que el candidato sea Carles Puigdemont.

Referendo en el horizonte

El secretario general de Junts, mientras, ha salido al paso de las declaraciones del Gobierno que ha asegurado que con la ley de amnistía hay que dar por acabada la etapa del procés. Turull ha advertido de que las medidas de gracia «no resuelven el conflicto». Los independentistas ya se sitúan en la siguiente fase de la negociación: pacto fiscal y referendo. «La amnistía ya la tenemos, ahora vamos a por la autodeterminación», ha presionado Turull, que ha avisado al Gobierno que su partido ni renuncia al 1-O ni a la declaración unilateral de independencia.

Pie de foto. Firma Pie de foto. En directo: la Comisión de Justicia en el Congreso aprueba la ley de amnistía La Voz

Los secesionistas, de hecho, ya anticipan un nuevo conflicto con el Estado, si el Tribunal Constitucional acaba tumbando la ley de amnistía. «Estaremos ante un Estatut 2.0», amenaza Junts. Tras la sentencia del Estatuto, en el 2010, el nacionalismo se echó a la calle y de ahí empezó el procés. De momento, Junts asegura que el Gobierno no tiene garantizados los Presupuestos.