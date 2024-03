Detienen al alguacil de un pueblo de Cáceres por la desaparición de un vecino al que le tocó la lotería

La Guardia Civil realizan labores de búsqueda con un drone, en Hinojal, junto a José Luis Quintana, delegado del Gobierno. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO | EUROPAPRESS

Vicente Sánchez, vecino de la pequeña localidad cacereña de Hinojal, lleva desaparecido desde el pasado 30 de enero. No se sabe nada de él, aunque la Guardia Civil no ha dejado de buscarlo desde entonces. Este hombre de 79 años, una persona ordenada, de costumbres fijas y rutinarias, salió de casa sin móvil, se dejó la cama sin hacer y las puertas del corral abiertas, algo inusual en él. Los 396 vecinos de este municipio de la provincia de Cáceres sabían, además, otra cosa de Vicente: hace ocho años le tocó un millón de euros en la lotería. Los investigadores no descartan que este sea el motivo de su desaparición, aunque se mantienen abiertas todas la hipótesis. Y este jueves, la investigación dio un giro. Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial entraron en el ayuntamiento de Hinojal para detener a su alguacil como principal sospechoso.

El implicado es José María Lindo, tiene 56 años y lleva 30 trabajando en el edificio municipal. La alcaldesa, María Blanca Vivas, se ha mostrado «estupefacta» por su presunta vinculación la desaparición de Vicente. Según ha explicado, a primera hora de este jueves los vecinos la han empezado a llamar para interesarse sobre lo que estaba ocurriendo ya que había varios coches de la Guardia Civil y se estaban cortado algunas calles. Cuando descubrió la noticia fue «un mazazo». La primera edil ha señalado que desde que desapareció Vicente, el alguacil ha seguido trabajando con normalidad y participando en las batidas de búsqueda que se han organizado. Según ha explicado, el detenido vive en Cáceres con su mujer y su hijo y conocía, de sobra, al desaparecido. De hecho, era el encargado de llevarle a muchos sitios porque Vicente no disponía de coche. La alcaldesa no cree que llegaran a ser amigos «porque Vicente es una persona bastante reservada», pero sí se tenían confianza: «No podemos creerlo», ha dicho.

La alcaldesa de Hinojal (Cáceres), Blanca Vivas, frente a la Casa Consistorial. VICENTE MANUEL ROSO MARTÍN | EFE

La Guardia Civil ha indicado que la operación continúa abierta y la juez titular ha decretado el secreto de las actuaciones. Los agentes llevan más de un mes realizando labores de búsqueda por tierra y por aire para encontrar alguna pista que ayude a dar con su paradero. En un principio, la familia pensaba que se podía haber caído en alguna zona o que se podía tratar de un secuestro por el tema del dinero de la lotería, pero luego según han ido pasando los días piensan que «a su hermano se lo han llevado, que él no se ha ido voluntariamente y que bueno, no sabemos si es por tema de dinero o si es por otra cosa», explicaba hace unos días la propia alcaldesa. Y es que Vicente era un hombre de de 79 años «que vivía tranquilamente, que se tomaba su vinito, su caña y no era una persona de lujos, ya que a pesar de que tenía dinero, él seguía viviendo como vivía antes de que le tocara la lotería, en la casa de sus padres y, bueno, eso es lo que nos extraña», ha dicho.