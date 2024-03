Solo el PSOE y Sumar apoyan la subida del 2,5 % del sueldo de los diputados

Imagen de archivo de parte de la bancada socialista en el Congreso de los Diputados. ZIPI | EFE

Los diputados cobrarán esta año un 2,5 % más en sus nóminas después de que el martes la Mesa del Congreso aprobase el presupuesto correspondiente para el 2024 que se eleva un 3,98 % respecto al año anterior. Esta subida, que se aplicará también eventualmente a los funcionarios, engrosará las nóminas de los parlamentarios que cobran un mínimo de 45.089,66 euros anuales. Una cantidad a la que se suma en cada caso particular los extras por cargos en comisiones parlamentarias o las indemnizaciones por traslado desde sus respectivas circunscripciones, entre otros complementos. Con este aumento, la nómina que reciben mensualmente todos los parlamentarios pasaría de los 3.142,14 euros actuales a 3.220,69, es decir, cobrarán una media de 78,55 euros más al mes y un total de 45.089,66 euros al año, al que cada uno deberá sumar las indemnizaciones y complementos que le correspondan, y que se incrementarán en la misma cuantía.

El proyecto presupuestario salió adelante gracias a los votos del PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la Mesa. El Partido Popular optó por la abstención, por lo que no se logró unanimidad para su aprobación. Otras formaciones que no están representadas en la Mesa, como Vox, mostraron su rechazo al incremento salarial de los parlamentarios. «No es admisible hacer esto mientras muchas familias españolas no llegan a final de mes y los jóvenes no pueden independizarse», afirmaron los de Santiago Abascal.

Las cuentas tanto del Congreso como del Senado son partidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado, cuyo anteproyecto está negociando el Gobierno de manera interna, y podría llegar en las próximas semanas a las Cortes para su aprobación, de ahí que se considere eventual la subida del sueldo a los parlamentarios. En anteriores ejercicios el incremento salarial de diputados y personal de la Cámara iba pareja a un incremento en las nóminas de los funcionarios.

El Presupuesto del Congreso para el 2024 se incrementó un 3,98 % respecto al año anterior, pasando de una cuantía total de 110.421.300 euros a 114.815.460. El aumento del sueldo de los diputados se engloba en la partida de gastos de personal, que crece un 9,08 % en el último año y alcanza los 55.036.450 euros.