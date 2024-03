Sánchez apoya a Armengol y califica de «asunto aislado» el caso Koldo

Pedro Sánchez desciende del avión tras su llegada a Brasil André Coelho | EFE

Pedro Sánchez no dejará que el PP se cobre la pieza de la presidenta del Congreso, Francia Armengol, al calor de los descubrimientos del caso Koldo. El presidente del Gobierno admitió la gravedad del escándalo que ha forzado la marcha del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, al Grupo Mixto en el Congreso y que el martes llevó a la destitución del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez, pero defendió que se trata de un caso aislado que hay que «dimensionar» en sus justos términos y auguró que no se llevará por delante la legislatura.

Armengol, que ayer ofreció una comparecencia ante la prensa en la Cámara Baja para tratar de disipar las dudas que pesan sobre los contratos realizados durante la pandemia por el Gobierno del que fue presidenta, el balear, con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., dejó algunas preguntas sin respuesta clara: quién ofreció los servicios de la instrumental que supuestamente pagó comisiones al asistente del exministro, Koldo García Izaguirre, a su ejecutivo, y por qué se tardó tres años en reclamar el dinero de unas mascarillas que no se correspondían con el uso requerido.

El jefe del Ejecutivo acusó al principal partido de la oposición de poner en marcha una «campaña de difamación» que alcanza incluso a su esposa y, en una conversación informal con los periodistas seleccionados para informar de su viaje de tres día a Brasil y Chile, aseguró que, aunque no ha hablado con la presidenta del Congreso, no tiene duda alguna sobre su gestión y garantizó que su puesto no está en peligro.

Sánchez esgrimió además que su Gobierno está actuando con rapidez y ejemplaridad y contrapuso sus actuaciones -ni Ábalos ni Álvaro Sánchez han sido, al menos de momento, ni imputados ni señalados por ningún delito por la fiscalía- con la manera de actuar del PP, al que hizo responsable de una corrupción «sistémica».