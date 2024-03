Puente destituye al cargo de Puertos del Estado responsable de la compra de mascarillas a la trama del caso Koldo

El secretario general de Puerto del Estado, Álvaro Sánchez, destituido por Puente AUTORIDAD PORTUARIA | EUROPAPRESS

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha decidido destituir al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. Este cargo público fue el responsable de tramitar la adquisición de ocho millones de mascarillas por 20 millones de euros a Soluciones de Gestión, la empresa recomendada por Koldo García, el asesor principal del entonces ministro, José Luis Ábalos, según adelanta El País. Sánchez Manzanares ya declaró como testigo ante la Guardia Civil por el caso Koldo, en el que la Audiencia Nacional investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia.

Esta destitución se produce después de que la Agencia Tributaria advirtiese en un informe elaborado sobre la trama de «importantes contradicciones» entre la versión ofrecida por Puertos del Estado -adquiriente de mascarillas- y la que dio Soluciones de Gestión, empresa epicentro del caso. Mientras Puertos niega conocer al presunto conseguidor Víctor de Aldama, la empresa aporta pruebas en las que señala que sí mantuvo una reunión con el ente público. Esta contradicción queda reflejada en el informe que la Agencia Tributaria entregó el pasado 2 de febrero al juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.

En él, se especifica que la empresa investigada Soluciones de Gestión en enero del 2021 aportó «de forma ordenada y para cada intermediario y operación de compra una serie de evidencias en forma de pantallazos de «wasap y correos electrónicos» que darían fe de las relaciones de De Aldama «con buena parte de los intermediarios de mascarillas» y pruebas de relaciones con «algunos de los clientes institucionales».

Uno de esos clientes es Puertos del Estado, la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes que fue la primera que contrató con la trama para hacerse con mascarillas en plena irrupción de la pandemia de covid-19 por un importe de 20 millones de euros. El informe detalla que a pesar de esas pruebas entregadas por Soluciones de Gestión, empresa que es controlada por el investigado Juan Carlos Cueto -presunto cerebro de la trama-, los representantes de Puertos del Estado, y otros clientes, negaron esa relación con De Aldama.

Se trata del primer cese en el Ministerio desde que trascendiera, ya que muchos de los responsables no siguen en activo por las distintas renovaciones que se han ido llevando a cabo en los últimos años, en los que ha habido tres distintos ministros: Ábalos, Raquel Sánchez y ahora Puente.

La Guardia Civil intervino una llamada en la que Koldo preguntó al secretario de Estado destituido por el ministro Puente

La Guardia Civil intervino una llamada en la que el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, preguntó supuestamente al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, por el titular de Transportes, Óscar Puente. «Bueno, qué tal con este, ¿bien?», le cuestionó. Así se desprende de un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO), recogido por Europa Press, que da detalles sobra la charla telefónica que Koldo podría haber mantenido el 28 de noviembre del 2023, según sostienen los agentes, con Sánchez Manzanares.

«Bueno qué tal con este, ¿bien?», preguntó Koldo. «¿Con quién? ¿Con Puente?», le contestó su interlocutor. El Instituto Armado aclara que se estarían refiriendo a Óscar Puente, titular actual del Ministerio. «Pues yo no le conozco, tío, para que me llegue a mí es muy difícil. No, pero el Ministerio va bien, lo ha montado bien», le aclaró Sánchez Manzanares, que le aseguró que él mantendría su cargo en el organismo adscrito al Ministerio.

«Me han dicho que vas muy bien, eh», aseguró Koldo. «Sí (ríe), muy bien, yo con que me dejen ahí ya me doy con un canto en los dientes, vamos no me jodas (ríe)», le contestó Sánchez Manzanares. «Bueno, yo, yo esperaba que te hicieran presidente, pero bueno», reconoció Koldo, en alusión a la presidencia de Puertos del Estado.

«El que está es un tío de puta madre»

Sánchez Manzanares, sin embargo, quito importancia a ese asunto. «Que no, que no, que no, el que está es un tío de puta madre, además conoce mucho al Secretario General de Infraestructuras que es el muñidor de este Ministerio», le explicó.

En un punto de la conversación, Koldo se refirió de forma directa a Ábalos. «Yo ya le dije a José (Ábalos) y demás, te tengo que comentar un par de cosas, así te puedo ver (a Sánchez Manzanares), ¿vale?, la semana que viene no, la siguiente», dijo.

Después de que Sánchez Manzanares accediese, Koldo le aclaró que lo que tenía que comentarle solo eran «cotilleos». «Pero, pero, pero, pero Koldo, José (Ábalos) ha pujado o no ha pujado, o se va a esperar a Europa ¿no?», le preguntó el secretario general de Puertos del Estado. «Sí», zanjó Koldo.