La UCO sitúa a un «superjefe» que «no se menta por teléfono» en la cúspide del caso Koldo

Una imagen de archivo de un operativo de la UCO de la Guardia Civil M.MORALEJO

La Guardia Civil revela en el sumario del caso Koldo la existencia de un «superjefe en esta historia», que se trataría de una «tercera persona» a la que no se habría querido «mentar por teléfono» y que estaría en la cúspide de la trama, por encima de los principales cabecillas. Tal sería su importancia que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dice que esta persona «estaría relacionada con la gestación de los contratos investigados ubicándose en el nivel superior de la toma de decisiones».

A esta conclusión llegan los agentes tras analizar una conversación telefónica registrada el 15 de septiembre del pasado año entre una trabajadora del presidente del Zamora CF y uno de los presuntos cabecillas, Victor De Aldama, y otro de los hombre clave en la trama, Juan Carlos Cueto. La llamada se produjo el día en que esa mujer se iba a reunir con el abogado que conocía de la inspección de Hacienda a la que se tenía que someter Víctor De Aldama.

En un momento de la conversación hablan de Israel Pilar, supuesto intermediario con las empresas suministradoras de material sanitario, de quien De Aldama le habría contado a la trabajadora. Entonces, la mujer le deja claro a Cueto «que Isra no le toque las pelotas porque tiene fotos de él con el superjefe» y «que ya sabe quien es superjefe en esta historia».

De ello se infiere que ambos tienen constancia de la existencia de una tercera persona que no quieren mentar por teléfono, «que no sería ni Cueto, ni Aldama, ni Koldo García», exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Días más tarde, la trabajadora y Cueto vuelven a hablar sobre la inspección de la Agencia Tributaria y en esa conversación se menciona que «hasta en el whatsapp de Víctor (De Aldama) hay fotos de Israel Pilar que no se pueden enseñar... con el ministro».

El sumario también revela que cuatro meses antes de su detención, Koldo le comenta a su hermano Joseba que sabía que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil le estaba investigando gracias a un chivatazo, del que la propia institución fue consciente e inició una investigación para saber el origen de la filtración. Es más, Koldo le informa el 17 de octubre que se va a con reunir con guardias civiles y que cree que hay 27 personas investigadas.

Lo que lleva a los investigados a empezar a utilizar apodos (a De Aldama se refieren ya como «perro», «pitbull», «búfalo» o «guau guau») y a no hablar con claridad por teléfono, un hecho que, según la UCO, refuerza el hecho de que toman medidas de seguridad y que los asuntos que les conciernen serían lo suficientemente sensibles como para abordarlos en persona. La investigación también ha arrojado otros detalles de los implicados en esta trama: algunos de ellos tenían en vigor licencias de armas de fuego, como es el caso de Koldo García o De Aldama.

En el registro policial a la casa de este último los agentes encontraron una carabina del calibre 44mm sin documentación «que ampare su posesión de manera legal», motivo por el que solicitaron al juez que le investigase por la supuesta comisión de un delito de tenencia ilícita de armas. En otro de los registros practicados a otro implicado en la denominada operación Delorme los agentes hallaron una defensa eléctrica y otra extensible.