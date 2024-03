El Ejecutivo de García-Page se negó a pagar por mascarillas defectuosas de la trama Koldo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page Rober Solsona || EP

Uno de los informes elaborados por la Guardia Civil apunta a que la trama corrupta del caso Koldo trató también de sacar tajada en Castilla- La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García Page, durante los peores momentos de la pandemia. En uno de los archivos remitidos a los juzgados al que ha tenido acceso este periódico, los investigadores señalan un intercambio de correos electrónicos cruzados entre dos personas para adquirir el material médico, 354.00 tapabocas, de primera necesidad.

En concreto, el 16 de junio del 2020 una responsable de suministros del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SECAM) envió un mensaje en el que señalaba lo siguiente: «Siento mucho no poderles realizar la compra de mascarillas... la documentación que aporta indica claramente que son defectuosas y por ello no se abonará el dinero acordado». El remitente, con mail perteneciente al Aeropuerto de Ciudad Real (CRIA, en sus siglas en inglés), solicita a su vez a la representante del sistema de salud pública una revisión de su decisión, ya que las normas europeas marcan como línea roja «21 defectos tanto mayores como menores» y, prosigue, «la inspección solo encuentra cinco mayores y tres menores». «Estos mínimos defectos no afectan a la protección relacionada con la salud». «Espero haber aclarado el asunto y que la oferta sea considerada en los términos propuestos».

En el informe de los investigadores no se desvela si el pago se efectuó finalmente, a diferencia de lo que sí ocurrió dos meses antes, en abril en Islas Baleares o las Islas Canarias, donde la trama Koldo obtuvo mordidas millonarias, no solo por intermediar en las compras de mascarillas en China sino también por estafa al entregar el material en estado defectuoso y por tanto con potenciales graves riesgos para la salud de aquellas personas que los utilizaran.

Estas compras supusieron un importante perjuicio a las arcas públicas de ambos archipiélagos a la vez que grandes sumas de dinero para los ahora encausados por la trama. Sin siquiera figurar al menos en el sumario, otras autonomías socialistas como la del Principado de Asturias se han apresurado en asegurar que nunca cerraron tratos con la red corrupta vinculada al exasesor de José Luis Ábalos.

El PP pide explicaciones

De momento, no existen imputación ni sospecha alguna que afecten al Gobierno del socialista García-Page, el barón más crítico con Pedro Sánchez y verso suelto dentro del aparato socialista. Aún así el PP amplió desde hace días su ofensiva contra Page, un enemigo a batir en la comunidad. El líder de los populares en la región, Francisco Núñez, ha exige al presidente socialista que abandone su «silencio» sobre la presunta corrupción. García-Page consideró en su momento que saltaba « la vista la responsabilidad política» en el caso del exministro José Luis Ábalos.