El Supremo acuerda investigar a Puigdemont por terrorismo por el caso Tsunami Democràtic

El eurodiputado y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. RONALD WITTEK | EFE

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad, y en contra del criterio de la Fiscalía, declarar su competencia y abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, actual eurodiputado, y al diputado del Parlamento catalán Rubén Wagensberg por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso Tsunami Democràtic. Según ha informado el alto tribunal, se ha designado instructora conforme al turno establecido a la magistrada Susana Polo.

Los magistrados concluyen que respecto a estos dos aforados es «necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados, con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico. Diligencia de investigación que no puede realizar el instructor, sino solo esta Sala Segunda por tratarse de aforados».

El alto tribunal adopta esta decisión después de analizar la exposición razonada elevada por el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en la que exponía los indicios que a su juicio acreditan la participación de los dos aforados en los hechos investigados. En un auto, notificado este jueves, también declara la falta de competencia de la Sala para instruir y, en su caso, juzgar a las otras diez personas investigadas que no son aforadas al no advertirse la unidad inescindible de comportamiento que exige la propia Sala para aceptar la competencia respecto a no aforados.

Puigdemont, en su cuenta oficial de X, hizo ya una primera valoración muy crítica de esta decisión judicial.

El mateix dia que m’acusen d’haver rebut el regal d’un Rolex de 7.000€, m’imputen per terrorista. Crec que ja només falta que em surti un compte secret a Panamà . El Mà trix judicial espanyol ha adaptat la mà xima del mal periodisme: no deixis que la realitat espatlli una bona… https://t.co/BuZ0cpgXI4 — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) February 29, 2024

Los informes de la Fiscalía

La teniente fiscal del Supremo había rechazado la imputación de Puigdemont en el caso Tsunami por la falta de indicios. Así se manifestó en el informe final presentado el pasado día 22, que a su vez se posicionaba en contra de la mayoría de fiscales del Alto Tribunal. María Ángeles Sánchez-Conde pedía devolver la causa de Tsunami Democràtic a la Audiencia Nacional por falta de indicios, mientras 15 miembros de la junta de fiscales, por 11 votos frente a 4, consideraban que sí había pruebas suficientes para proceder contra Puigdemont y el diputado Rubén Wagensberg y que el expresidente era el «líder absoluto» del grupo «terrorista» de Tsunami.

A la plataforma Tsunami Democràtic se le atribuyen los graves disturbios acaecidos en Barcelona en octubre del 2019, tras conocerse la sentencia sobre el procés. Entre ellos, el fallecimiento de una persona en El Prat mientras el aeropuerto permanecía ocupado por los manifestantes, así como las graves lesiones sufridas por policías nacionales en las batallas campales en la Ciudad Condal.