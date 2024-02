El primer día de Ábalos fuera del PSOE: entrevistas y sin Congreso

José Luis Ábalos en su comparecencia del martes en el Congreso. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

A las 8 horas de la mañana de ayer, el Congreso comenzaba a llenarse de periodistas, expectantes por la presencia o no de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y de los miembros del Gobierno para indagar sobre los efectos de la salida de una de las figuras más destacadas del núcleo duro del sanchismo.

Nadie aparecía. Pero la voz de Ábalos ya sonaba en la cadena catalana RAC1. «Nunca pensé que no tendría el apoyo de mi partido. Siempre pensé que sería el partido donde moriría porque es en el que nací», enunció. Repitió alguna de las citas que refirió durante su comparecencia para anunciar que se marchaba al Grupo Mixto, pero también relucieron algunas novedades respecto a su situación. Sobre Sánchez, refirió que «teníamos comunicación fluida y no hablamos desde que estalló esta crisis». También sobre su salida del Gobierno cuando fue relevado de la cartera de Transportes destacó que no se sintió apartado por el presidente. «Quería renovar el gobierno. También tenía una situación personal que debía afrontar. Lo viví como una ligera liberación», apuntó Ábalos, que además destacó que seguirá la orientación del voto de su antigua formación «para frenar a la derecha y la ultraderecha» y apoyará la ley de amnistía.

Al arranque de la sesión de control, el Ejecutivo socialista se dejó ver por el Congreso, al cual no asistió Ábalos. El silencio fue general. Pedro Sánchez, de hecho, solo compareció escasos minutos para responder una pregunta a Alberto Núñez Feijoo y después dejó en manos de Bolaños el muro de contención por el caso mascarillas.

En esos momentos, se entrevistaba en Onda Cero con Carlos Alsina para desentenderse de su implicación en la trama de Koldo García. «No tengo ninguna manta de la que tirar. Tampoco soy una bomba de relojería para nadie. Lo único que me pide el cuerpo es defenderme, como así lo dije, y salir al paso de tanta falta de rigor», detalló a la par que dijo que su relación con Santos Cerdán es complicada debido a que se ve obligado a presionarle para dejar el acta de diputado pero que, en el fondo, le cuesta. «Dejé de hablar con él desde que se produjeron esas detenciones que me dejaron paralizado», expuso.

En la misma entrevista, también alegó que su situación personal ha cambiado a raíz de que diversos sectores le hayan querido inmiscuir en la trama mascarillas. «Me han llamado para decir que no hay operación por aparecer como avalista a raíz de todo esto, y ya ni cambiando el avalista se puede hacer», expresó.

Más tarde, en Telecinco, ahondó en su situación relacional con el PSOE. «Me siento dolido por todo, pero sé perfectamente dónde está el origen y la causa. Yo no tengo que trasladar el foco del problema y eso es lo que duele. Lo demás es cómo se gestiona, pero ese es otro orden», comentó. Ábalos también quiso señalar que, durante la pandemia, sus «compañeros [del ministerio y del Gobierno] se afanaron en proteger a la gente».