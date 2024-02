Aragonès pide una financiación propia a Sánchez y urge el apoyo de los Comunes

Pere Aragonès, durante su discurso navideño Generalitat | EFE

Podemos, que en las elecciones gallegas del 18F solo obtuvo 4.420 votos, menos que los animalistas de Pacma, es llave para sacar adelante las cuentas catalanas. La Generalitat aprobó ayer el proyecto de ley de presupuestos para el año 2024, en una reunión extraordinaria de su consejo ejecutivo, pero aún no tiene garantizados los apoyos necesarios en el Parlamento autonómico. Tras el acuerdo alcanzado el martes con los socialistas, los republicanos cuentan con 66 síes, dos por debajo de la mayoría absoluta. La urgencia de esos dos votos hace imprescindible la colaboración de un tercer grupo y el presidente catalán, Pere Aragonès, presionó este miércoles, de nuevo, a los diputados de En Comú Podem, habituales socios presupuestarios; pidió a los de Junts que no se autoexcluyan; y reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «una financiación singular» para Cataluña.

«Es el mejor presupuesto con los recursos que tenemos ahora, y como es el mejor posible también nos imaginamos todo lo que podríamos hacer si dispusiésemos de todos los recursos drenados por el déficit fiscal», lamentó Aragonés, que sostuvo que el próximo paso que debe dar la comunidad es terminar con ese déficit fiscal. «Pero no depende de mí, depende de los acuerdos a los que lleguemos con el Gobierno. Pondré toda la energía en hacerlo posible», prometió en la galería gótica del Palau de la Generalitat.

El presidente catalán aseguró que «no hay ninguna razón» para que los Comunes no apoyen las cuentas, como hicieron en el 2022 y el 2023. Así, destacó el carácter expansivo de los presupuestos, que baten un nuevo récord y alcanzan los 43.673 millones de euros, y contemplan una inversión un 9,7 % superior a la del año anterior, mientras el gasto social desciende desde el 73,2 % al 72,6 %. La lucha contra la sequía y el cambio climático, la reindustrialización y la mejora del Estado del bienestar protagonizan estas cuentas, que incrementan el canon del agua en un euro en el primer tramo para gravar los consumos más elevados.

«Si este presupuesto no sale adelante, no saldrán adelante los recursos para el ámbito educativo, para la sanidad y para luchar contra la sequía», advirtió Aragonés a los de Jéssica Albiach, que reconocieron estar « lejos» de apoyar las cuentas si el Gobierno catalán no descarta el proyecto de Hard Rock, un complejo de ocio y casinos en Vilaseca (Tarragona).

El republicano intentó mover esta línea roja de los Comunes asegurando que las cuentas no incluyen «ni un euro, ninguna medida ni acuerdo» para el Hard Rock. Si los presupuestos son aprobados dentro de quince días en la Cámara catalana, entrarían en vigor con tres meses de retraso y serían las terceras cuentas de Aragonès en cuatro años de legislatura.

Operación Cataluña y Pegasus

El Congreso constituyó ayer tres comisiones que investigarán la operación Cataluña, atribuida al primer Gobierno de Mariano Rajoy; el espionaje a los independentistas con el programa Pegasus; y los atentados yihadistas de agosto del 2017 en Barcelona y Cambrils.