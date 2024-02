Feijoo acusa a Sánchez de «tapar» el caso Koldo y el presidente le replica que llegó para ocultar la corrupción de Madrid

Silencio. El equipo de Gobierno de Pedro Sánchez no quiso decir palabra alguna sobre la situación de su exdiputado y exministro José Luis Ábalos, que ha decidido pasarse al Grupo Mixto después de recibir presiones del PSOE para que dejara su acta de diputado. Él mismo mencionó esta mañana en una entrevista concedida a RAC1 que «no es la forma de enfrentar la estrategia de la derecha en este sentido». Tanto Pedro Sánchez como los ministros Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska o José María Escrivá no hicieron comentarios al respecto. Ferraz ha ordenado discreción y silencio.

Pero no dar respuestas no sirve en una sesión de control. Ya dentro del hemiciclo, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, le cuestionó sobre el asunto. «Usted lo sabía y lo tapó», ha espetado Feijoo a Sánchez, al que ha acusado de conocer la trama «al menos desde hacía más de tres años» y ha dicho que «su secretario de Organización no le servirá de cortafuegos». «Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su Gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera», ha avisado, para avisarle que «la caída desgracia del señor Ábalos no le protege» sino que «le desnuda»

Feijoo ha pedido a Sánchez que «no esparza» lo que tiene «debajo» ni ponga el «ventilador» cuando el juez «está investigando a su Gobierno y a su partido». «Deje de insultar la inteligencia de los españoles todos los días y todas las horas», le ha solicitado.

«Causa sonrojo el que piensen que pueden sacar tajada de la corrupción. Usted, que viene del partido que viene. Este partido es implacable contra la corrupción, que no la tapa y la combate cara a cara, colaborando con la Justicia», justificó Sánchez, a quien la oposición ha señalado como conocedor de la trama de la compra de mascarillas del exasesor de Ábalos, Koldo García.

«No venga con excusas. El juez está investigando a su Gobierno y su partido. Es de usted de quien no se termina de fiar el señor Ábalos», dijo Feijoo, a lo que respondió Sánchez: «Este Gobierno no va a señalar a la Justicia ni utilizar elementos corruptos. No vamos a destruir pruebas, vamos a colaborar con la Justicia y rendir cuentas a este Parlamento con una comisión de investigación». «Y tengo una pregunta para usted, señor Feijoo: ¿Por qué cayó [Pablo] Casado?», preguntó Sánchez al jefe de la oposición en referencia a la presunta implicación del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un caso similar.

Ábalos, en el momento del enfrentamiento dialéctico entre los líderes de los dos grandes partidos del Congreso, se encontraba en una entrevista en Onda Cero, ajeno a la discusión parlamentaria. Ya avisó este martes de que estos días se centraría en atender a los medios en la medida de lo posible, además de tramitar su marcha al Grupo Mixto. No se esperaba su presencia este miércoles en el hemiciclo por discreción. Incómodo para él, incómodo para el PSOE y un caramelo en la boca del Partido Popular y Vox, que capitanearon las preguntas relativas al exministro y a su exasesor.

Sánchez hizo de representante mayor de la discreción de Ferraz. No se habla de Ábalos ni del caso mascarillas y se devuelve la pelota al PP y sus casos de corrupción. A tal punto llegó la asunción del silencio que, nada más terminar las preguntas al presidente del Gobierno registradas, este abandonó el hemiciclo y dejó a sus primeras espadas encargados de la contención a la carga de los dos principales partidos de las derechas.

Bolaños, muro de contención

A partir de la marcha del presidente, el PP volvió a sacar el caso Koldo y a Ábalos a colación. «Debe de estar más interesado en la entrevista en Onda Cero al exministro», dijo el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, que recapituló todas las etapas de la compra de mascarillas y señaló a los entonces presidentes autonómicos de Baleares y Canarias, Francina Armengol y Ángel Víctor Torres respectivamente. «El señor Sánchez sabía todo. Usted es el ministro de Justicia ¿Qué tiene que decir de esto?», le preguntó a Félix Bolaños, quien se encargó de la defensa socialista.

«Me repugna la corrupción porque ejercer la política es lo contrario. Con esa repugnancia, le digo con toda claridad: máxima colaboración con la Justicia, máxima exigencia de responsabilidades y máxima colaboración con los investigadores. Por eso se nota, y mucho, el cambio de Gobierno que hubo en España en el 2018», refirió Bolaños, a lo que Tellado le respondió que a pesar de que le «repugne» la corrupción, «convive con ella». «Ahora las sombras de dudas se ciernen sobre otros compañeros de partido», remató.

También se sumó a la carga contra los socialistas la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa de Millán, quien también dijo que es «un insulto a la inteligencia de los españoles» referir que el Gobierno no sabía nada del caso mascarillas. «No es el caso Koldo, es el caso PSOE. Para saber la verdad no hace falta hacer comisiones, hace falta ir a Ferraz. Pueden ir también a redactar una amnistía a medida del señor Ábalos», espetó.

«Ustedes en su partido algún caso también han tenido y siempre han intentado taparlo, en la línea de la derecha. No están ustedes para dar lecciones», comentó Bolaños a la par que insistió en el esfuerzo que hizo el Gobierno en tiempos de pandemia para sacar adelante «decretos a los que ustedes se oponían». «Por eso le pido que haga un ejercicio de contención. No manche el nombre de los militantes socialistas. A ellos solo les puede mostrar respeto. Ustedes no son nadie para poner en duda su integridad», concluyó.

También la portavoz del PP, Cuca Gamarra, le preguntó al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la implicación de su cartera en la compra de mascarillas. La respuesta fue el mismo mantra. «Siempre colaboramos con la Justicia», respondió Marlaska, a la par que dijo que la compra está justificada en el Tribunal de Cuentas. «Buscamos donde fuera necesario pero, a diferencia de ustedes, cumpliendo la ley», respondió.

Belarra acusa que PP y PSOE son igualmente culpables de la corrupción

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, refirió en los pasillos del Congreso que «la sesión de control de hoy se ha podido sentir como si estuviéramos en el 2011» en referencia a las tramas corruptas de PP y PSOE. «Hemos vivido un ‘y tu más’ de libro entre el PP y el PSOE, una de las señas de identidad del bipartidismo, que ha sido la corrupción y utilizar el poder para colocar a tus amigos y enriquecerte a costa de los ciudadanos», comentó.

Respecto a las actuaciones que se deberían seguir en el caso mascarillas, argumentó que «es urgente que se repare el daño y que los corruptos devuelvan hasta el último céntimo», ya que los ciudadanos «se imaginan cuántos de sus salarios tendrían que dedicar para ganar 100.000, 200.000 o 300.000 euros que se han llevado a manos llenas. Se deben asumir responsabilidades políticas e investigar hasta el final».

Con respecto a la asunción de responsabilidades de Ábalos, añadió que «es evidente que se tenía que haber ido, pero con eso no basta. El Partido Socialista cree que con el chivo expiatorio de Ábalos es suficiente y desde nuestro punto de vista no es así. Se tiene que investigar hasta el final porque ese dinero público que podría haber destinado a políticas públicas como la sanidad o la educación han acabado en manos corruptas».

Preguntada acerca de si algún otro miembro del PSOE debe dimitir, Belarra destacó que «tendrá que irse quien tenga que irse, para eso está la investigación, para dirimir todas las resposabilidades políticas. Nosotras siempre vamos a estar colaborando para que la sombra de la corrupción no vuelva a ser el tema de conversación en España». Y respecto a la llegada del exministro de Transportes al Grupo Mixto, refirió que su partido lo asume «con normalidad».