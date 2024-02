Urkullu se suma a Galicia y el País Vasco recurre la ley de vivienda por invasión de competencias

Urkullu en la firma de la disolución del Parlamento vasco y la convocatoria electoral del 21A. Adrian Ruiz Hierro | EFE

El PNV puso este lunes la primera piedra de los descontentos con el PSOE en esta legislatura. Ayer, el Ejecutivo vasco presidido por el lendakari Iñigo Urkullu presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda del Gobierno central al reconocer que esta invade competencias de la autonomía y tras afirmar que se han agotado «todas las posibilidades de negociación» para alcanzar «un acuerdo interpretativo para que reconociera las competencias vascas en esta materia».

El departamento vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno explicó en un comunicado recogido por Efe que se trató de buscar con el Gobierno de Pedro Sánchez un acuerdo que hiciera que la ley estatal no estuviera por encima de la autonómica. Así pues, el Ejecutivo vasco pedirá una sentencia que anule la ley estatal sobre siete puntos: una disposición transitoria, una adicional y dos finales. Todo ello, no obstante, sin el visto bueno de los tres consejeros socialistas del Gobierno Vasco —Idoia Mendia, Javier Hurtado y el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola—, que defienden que la norma del Gobierno de Pedro Sánchez «es una oportunidad para Euskadi porque no impone, sino que amplía derechos».

Socialistas y nacionalistas llevan chocando desde julio del 2023 por la regulación de la vivienda en el País Vasco, mes en el que el partido que dirige Andoni Ortuzar anunció los recursos. Ello debido a que la autonomía norteña tiene su propia ley de vivienda desde el 2015.

La falta de acuerdo entre ambas partes tiene un doble peligro. Por un lado, la coalición del actual Gobierno vasco hace aguas con las elecciones a la vuelta de la esquina. Y por otro lado, podría tener un efecto pernicioso en Madrid, ya que en el acuerdo para investir presidente a Pedro Sánchez se citaba que «ambas partes están de acuerdo en que el autogobierno vasco debe entrar con urgencia en una nueva fase de desarrollo y ampliación» y que «la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y la foralidad serán ámbitos a dialogar y negociar entre ambos partidos».

Unión de autonomías

El País Vasco es la sexta autonomía que anuncia recursos ante el Tribunal Constitucional por la ley de vivienda estatal junto a Cataluña, Madrid, Andalucía, Baleares y, hace escasos días, Galicia, cuyo Consello Xeral anunció la semana pasada que recurrirá para, por una parte, defender las competencias exclusivas de Galicia en este tema; por otra, resolver las dudas sobre su aplicación que supuso su entrada en vigor en mayo del año pasado.

La estrategia gallega presentó más argumentos que la vasca, porque no solo se centró en el hecho de la invasión de competencias, sino en que la norma resultaba confusa en su redacción y presenta defectos técnicos. Por añadido, citaba también que suponía la vulneración del derecho a la propiedad privada y seguía un modelo intervencionista que no resulta del gusto de la Xunta.

La posibilidad de que otras autonomías se unan a los recursos está encima de la mesa, ya que forma parte de la estrategia del PP para provocar el desgaste del Gobierno central, muy centrada en el aspecto territorial.

El lendakari firmó la disolución de su Parlamento y la convocatoria electoral del 21A

Urkullu firmó este lunes el decreto por el que se disuelve el Parlamento Vasco y se convocan elecciones para el próximo 21 de abril. Según recordó el Ejecutivo y recoge Europa Press, la firma abre, a partir de este martes, un plazo de 54 días para la puesta en marcha del proceso electoral: exposición del censo, apertura de plazos para el voto por correo, para la solicitud del voto en braille, presentación de candidaturas, proclamación de las mismas, campaña electoral y jornada electoral. El decreto se publica hoy en el Boletín Oficial del País Vasco. De este modo, la campaña electoral comenzará en la medianoche del 5 de abril y finalizará el 19 de abril.