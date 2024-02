El PSOE apuntala su alianza con Esquerra y apoya las cuentas de Pere Aragonès

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC), y el primer secretario del PSC, Salvador Illa, escenifican el acuerdo entre sus dos formaciones para aprobar las cuentas anuales. Andreu Dalmau | EFE

El presidente de Cataluña, Pere Aragonès, y el primer secretario del PSC, Salvador Illa, firmaron ayer un acuerdo para la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2024. El pacto lo avanzaron este martes a primera hora tanto el Gobierno autonómico como el PSC.

El Gobierno catalán de Esquerra y PSC vuelven a reeditar su alianza, que tendrá su traslación al Congreso, con el apoyo de los republicanos a los Presupuestos Generales del Estado y en el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por los socialistas. Aragonès aún necesita el respaldo al menos de los comunes para poder sacar adelante las cuentas de este año. Si En Comú Podem cede, en cuatro años de legislatura, el presidente de la Generalitat conseguirá aprobar tres presupuestos. Y con la validación de las cuentas de este año, Aragonès estará en disposición de agotar su mandato hasta el final, en febrero del 2025.

El Gobierno autonómico y el PSC ya pactaron las cuentas del año pasado. Tras la salida de Junts de la Generalitat, Aragonès, que gobierna en solitario desde octubre del 2022, buscó nuevos aliados en los socialistas. El Ejecutivo catalán aprobará mañana las cuentas en un consejo extraordinario y a continuación las presentará en el Parlamento, para que empiece su tramitación.

Es una forma de presionar a los comunes. PSC y ERC suman 66 escaños. Están a dos de la mayoría absoluta. Los comunes han asegurado durante todo el proceso negociador que no darán su apoyo si el Gobierno de Aragonès no frena el proyecto turístico Hard Rock, en Vilaseca, en Tarragona, junto a Port Aventura. El acuerdo entre el Gobierno autonómico y el PSC presentado ayer no hace mención al complejo de ocio, lo que puede entenderse como un guiño hacia los comunes para que avalen las cuentas. «Sigue la tramitación urbanística y ambiental, pero no hay ni un euro destinado al Hard Rock», aseguró la vicepresidenta del Gobierno catalán, Laura Vilagrà. «Se da un paso importante para dotar a Cataluña de Presupuestos, pero no es suficiente. Desde el respeto a todas las formaciones políticas, a las decisiones que deban tomar y a sus procesos para decidir, hago una llamada a todo el mundo a estar a la altura», afirmó Illa. El Ejecutivo calificó sus números como los más expansivos y sociales de la historia.

Señal de estabilidad

Socialistas y republicanos envían una señal de estabilidad. El acuerdo llega en la semana decisiva de la negociación de la ley de amnistía. Junts no da su brazo a torcer. Y con toda seguridad, interpretará la alianza entre las fuerzas de izquierdas como un anticipo de un futuro tripartito tras las próximas elecciones catalanas. El PSC firmó el acuerdo el día siguiente de que los republicanos señalaran a Salvador Illa en la trama Koldo y le reclamaran todas las explicaciones. Esquerra afirmó que pedirá su comparecencia en la futura comisión de investigación en el Congreso.

Illa dijo al respecto que no tendrá ningún problema en comparecer si se lo piden. Pero ha señalado que como ministro compareció 22 veces y respondió a 20 preguntas diarias y a 39 interpelaciones en el Congreso y el Senado. Sobre el caso Koldo, el exministro de Sanidad afirmó en rueda de prensa que no está preocupado, pero sí enfadado, decepcionado, triste e indignado. Ha pedido que actúe la justicia y sea implacable. «Estos hechos graves e inaceptables no cambian la imagen de lo que viví aquella época: muchos servidores públicos que dieron hasta la vida», aseguró. Illa dijo que está tranquilo en relación a los contratos adjudicados bajo su dirección en el Ministerio de Sanidad, entre enero del 2020 y el mismo mes del año siguiente.