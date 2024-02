Ábalos dimite como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, pero no entrega el acta

El exministro de Transportes y diputado del PSOE, José Luis Ábalos, al salir del pleno del Congreso el pasado día 21, tras conocer la detención de su exasesor Koldo García A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

José Luis Ábalos ha dado ya una respuesta al ultimátum lanzado esta misma mañana por la dirección del PSOE, aunque quizá no la definitiva. El exministro de Transportes y exsecretario de Organización socialista ha decidido renunciar a su cargo como presidente de la Comisión de Interior en el Congreso pero, de momento, no al acta de diputado, como le había reclamado «por unanimidad» la ejecutiva de su partido al considerar que, aunque no tenga responsabilidad penal, sí la tiene «política» en el 'caso Koldo. La portavoz de la dirección, Esther Peña, había anunciado un plazo de 24 horas para que el exdirigente contestara además de avanzar que su grupo parlamentario solicitará la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre este asunto.

El estallido, el pasado martes, del caso de cobro de comisiones ilegales que afecta al asistente del que fuera número tres de los socialistas -hasta que, en julio de 2021, fue destituido por Pedro Sánchez de todos sus cargos sin más argumento oficial que el del «desgaste» provocado por la gestión de la pandemia- se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para el Gobierno en un momento especialmente delicado, con las elecciones vascas y europeas a la vuelta de la esquina, la derrota en los comicios gallegos aún fresca y la ley de amnistía, de la que depende el futuro de la legislatura, atascada en el Congreso por las diferencias con Junts.

Aunque en un primer momento, Sánchez descartó exigir a Ábalos responsabilidades, salvo que algo apareciera en el sumario -cuyo secreto levantó el pasado viernes el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno- el clima político y la necesidad de marcar claras diferencias con un PP al que echó del poder aupándose en todas las fuerzas nacionalistas e independentistas, con una moción de censura justificada por la necesidad de regenerar la vida pública tras la Gürtel y otros escándalos de corrupción, le llevaron ya el viernes a cambiar de opinión.

El anuncio de la ejecutiva llega así después de tres días de intensas presiones sobre el exministro iniciadas con un duro «yo sé lo que yo haría» pronunciado por la vicepresidenta primera y vicesecretaría general del PSOE, María Jesús Montero, a la pregunta de si Ábalos debía dimitir. El sábado, el propio Sánchez advirtió en un acto público de que su partido sería «implacable» contra la corrupción «caiga quien caiga». El exministro, sin embargo, sostenía hasta ese mismo día que aunque estaba dispuesto a tomar «la mejor» decisión para su formación, la entrega del acta no estaba justificada porque no consta nada en la querella de la Fiscalía que lo implique en las mordidas cobradas por los contratos de compra de mascarillas llevados a cabo durante la pandemia por su Ministerio, el de Interior y las administraciones de Canarias y Baleares y que es el PP quien pide su cabeza por una sucia estrategia política.

Peña reconoció este lunes que el exdirigente no está «ni señalado ni imputado ni su nombre figura en la investigación», pero añadió que el partido entiende que sí tiene una «responsabilidad política» dado que fue él quien situó a Koldo García Izaguirre, que había ejercido como su chófer y escolta en el partido, en el Consejo de Renfe Mercancías y como vocal en el Consejo Rector de Puertos del Estado. El exministro admitió el sábado en la Sexta que él mismo habría considerado que debía dimitir si el escándalo hubiera aflorado cuando él aún ocupaba el cargo de ministro. Pero no en las actuales circunstancias. Y a lo largo de estos días ha reclamado en varias ocasiones a la dirección del PSOE que se hablara con él directamente y no con insinuaciones.

Conversaciones directas

Esas conversaciones directas, según aseguró la portavoz de la ejecutiva, han llegado a producirse «con varias personas» pero, a la vista de lo acordado hoy, no han tenido resultado alguno. La esperanza de Ferraz es que este último empujón resulte ya definitivo para que Ábalos renuncie. «No tengo ninguna duda de que actuará en consecuencia por este bien mayor que es el Partido Socialista Obrero Español y, además -adujo Peña- porque creo que en este caso la apariencia también nos viene bien». «Culpa no tiene quien hace lo que debe, por tanto -añadió en un intento de argumentar ante el caído que nadie cree que vaya a tener reproche penal y no se irá con mácula- estoy convencida de que el resultado en las próximas horas será positivo para la organización y para el propio Ábalos».

Ferraz tiene prisa por sacudirse este asunto cuanto antes, entre otras cosas, para evitar situaciones como la puede producirse este miércoles. El exministro que acaba de renunciar a la presidencia de la Comisión de Interior en el Congreso, tenía en su orden del día una proposición no de ley sobre la investigación de la percepción de impunidad y las presuntas tramas de corrupción en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El PSOE es, en toco caso, consciente de que, muy probablemente, la defenestración del hasta hace poco más de dos años y medio todopoderoso número tres de los socialistas, no bastará para apagar el incendio que tiene creado. De ahí su compromiso con la creación de una comisión de investigación que, no obstante, no pretende limitarse al caso Koldo. sino que aspira a abordar otros casos de corrupción ligada a la adquisición de mascarillas por parte de distintas administraciones durante la pandemia.

«Todo debe saberse. Nada puede quedar en rincones oscuros de sedes pagadas y el PSOE, antes que nadie, va a trabajar por la verdad porque para ello nos han elegido elección tras elección», argumentó Peña. «Tenemos 150 años de historia. Aquí no caben los corruptos porque solo uno -añadió- ensucia el legado de los cientos de miles de militantes que han hecho de España un país más grande, mejor».

La dirigente socialista presumió así de limpieza con un ataque. «Quizás nos hubiera gustado que, por ejemplo, fuera el PP el que la hubiera propuesto (la comisión de investigación) en el caso del comisionista Ayuso, el hermano de Isabel Díaz Ayuso, y no lo hizo», dijo en alusión al asunto que, tras ser denunciado por el entonces presidente popular, Pablo Casado, en pleno enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid provocó su caída y que, por lo demás, fue archivado por la fiscalía.

La trama más cuantiosa destapada por Anticorrupción

El caso Koldo es la trama más cuantiosa destapada hasta ahora por la Fiscalía Anticorrupción a cuenta de comisiones ilegales cobradas por intermediarios para la adquisición de material médico durante los peores momentos de la pandemia.

En medio de este caos estaría la supuesta red corrupta en la que habría participado el exasesor de José Luis Ábalos, quien en el 2020 además de ministro de Fomento y Transportes ejercía como número tres del PSOE en su calidad de secretario de organización y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, escaparate visible de la trama de Koldo García, obtuvo 53 millones en contratos de mascarillas mediante un supuesto sistema de sobornos que tendría su centro de operaciones dentro del propio Ministerio de Transportes. Medina y Luceño Antes del caso Koldo estalló el de Luis Medina, hermano del duque de Feria, y Alberto Luceño. Ambos están inmersos en un proceso judicial que, según las peticiones de la Fiscalía, podrían acarrearles nueve y quince años de prisión, respectivamente.

El caso Koldo reaviva las sospechas sobre la compra de material durante la pandemia Ander Azpiroz

Están acusados de embolsarse más de 5 millones de euros a modo de comisión y vender el material médico con un precio abusivo. «La intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la situación de extrema necesidad de material sanitario en los primeros días tras decretarse la crisis sanitaria por el covid», afirma tajante la Fiscalía en su acusación.

Un abogado afirma que avisó en seis ocasiones a Moncloa del caso

El abogado Ramiro Grau, ha asegurado que mandó seis escritos a la Moncloa alertando sobre la presunta trama de corrupción en la que está implicado el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, por el cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el abogado ha relatado que detectó que una empresa zaragozana que «no tenía ninguna actividad» y que en el 2019 había «facturado cero euros» se había convertido en el «proveedor exclusivo» del Ministerio de Transportes. En esas comunicaciones, enviadas por correo ordinario, el abogado adjuntó copia de informaciones de prensa relevantes, noticias de interés sobre el tema, así como algunos artículos que él mismo había escrito recogiendo la rareza de las adjudicaciones a la empresa Soluciones de Gestión, que abasteció de mascarillas al Ministerio de Transportes.

Pese a reconocer que tuvo el error de «no enviarlo por carta certificada» y que no sabe si las cartas las recibió personalmente el presidente del Gobierno en la Moncloa, ha incidido en que está seguro «de que llegaron» porque no se las han devueltas.