Ábalos descarta dimitir pero admite que si el caso Koldo hubiera estallado cuando era ministro sí lo habría hecho

El exministro de Transportes y diputado del PSOE, José Luis Ábalos, al salir del pleno del Congreso el pasado día 21, tras conocer la detención de su exasesor Koldo García A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

El exministro de Transportes y diputado socialista José Luis Ábalos ha descartado dimitir y dejar su escaño en el Congreso, si bien ha admitido que si el caso Koldo, que involucra al que fuera su asesor por el presunto cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia, hubiera estallado cuando era miembro del Gobierno, sí lo habría hecho.

«Yo soy diputado ahora, no soy ministro. Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido. Y en el momento», ha explicado Ábalos en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la ha incidido que sin embargo ahora no es miembro del Ejecutivo y que en el ámbito de sus funciones como diputado no tiene «ninguna responsabilidad».

Ábalos ha recordado que no está «acusado por nada» y que no está implicado en ninguna trama de corrupción, y que en todo caso se le puede reprochar su «capacidad política para seleccionar al personal» y el haber confiado en personas que le decepcionaron. «Si eso me inhabilita políticamente, es más, posiblemente me inhabilita de por vida para todo ya (...) me parece tremendo», ha proseguido.

No obstante, ha reiterado que está dispuesto a dejar el escaño si así se lo pide el partido, ya que no tiene «ningún apego» a la representación pública. Aunque, de hacerlo, sería para «ejemplarizar la vida pública» y no para «darle un tributo a la estrategia de la derecha».

El también ex secretario de Organización del PSOE ha reafirmado que tiene muy claro su compromiso y sus convicciones, y que por ese motivo no va a renunciar de este modo. «No voy a hacer una retirada como si fuera un cuestionamiento de la dignidad», ha añadido, indicando que lo reflexionará pero que también pensará en sus hijos, que son «parte de su vida», y tomará una decisión «con la lealtad a este proyecto».

Pide a Sánchez «proporcionalidad»

Ábalos también se ha referido al mensaje que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha verbalizado este sábado en contra de la corrupción en su partido, asegurando serán implacables «venga de donde venga y caiga quien caiga», en referencia velada al exministro de Transportes.

«Lo que ha dicho el presidente es una máxima del PSOE desde hace mucho tiempo. Pero en la lucha contra la corrupción, que es donde tenemos que estar comprometidos, no solamente exige contundencia, exige también ecuanimidad, exige objetividad, exige proporcionalidad», ha declarado, agregado que «la ley castiga, pero también protege».

Tras confirmar que Sánchez no le ha llamado desde que salió a la luz el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de su exasesor en la compra de mascarillas durante la pandemia, Ábalos ha reiterado que es diputado y en el ejercicio de sus funciones actuales «no se ha producido nada que se pueda reprochar», por lo que pidiendo su dimisión se le pide que «abandone la vida política y prácticamente también la vida personal».

Propiedades

El diputado del PSOE ha desmentido que se haya llevado comisiones o que se haya lucrado en el caso de compra de mascarillas durante la pandemia, recalcando que él no se ha comprado «ningún piso en Chamberí, que vale más de un millón», y que tiene «el mismo piso en Valencia» desde 1987.

«Mis vecinos aún casi se extrañan de que siga viviendo ahí, y aquí en Madrid estoy de alquiler. Eso es como yo vivo, y llevo toda la vida en política», ha continuado Ábalos, destacando que por otra parte hay «otros que llevan menos tiempo y tienen un gran patrimonio».

En concreto, ha señalado a los que «se ríen y hablan de la lucha de la corrupción teniéndola en casa», en referencia al Partido Popular y a la sede en Génova, que fue pagada con dinero negro. También se ha referido a los casos de gobiernos en los que «la mayor parte de sus miembros» fueron afectados y en los que en ningún momento «los presidentes han cumplido con esa responsabilidad».

Por este motivo, ha justificado que no supo de la implicación de su exasesor en un presunto caso de corrupción porque tiene «un equipo muy grande de personas»: «Tienes que creer a veces en lo que te dicen, el problema es que cuando a veces pides explicaciones de una cosa, lo decepcionante es encontrarte otra, y eso es lo que me he encontrado».

El «momento más difícil»

Ábalos ha asegurado que está viviendo «el peor momento» en su vida y que en política «este es el peor trago» que ha tenido que afrontar, pese a que cree no haber tenido responsabilidad y estar acostumbrado a las crisis.

«No he pasado peor momento en mi vida que el que estoy pasando ahora. E incluso en lo personal, quitando el problema que tuve con mi hijo al nacer, no he tenido ningún otro mal trago. Este es el peor. Y no creo haber tenido responsabilidad. No creo que sea yo el culpable de esto», ha explicado.

Preguntado sobre si ha echado de menos alguna llamada de algún miembro de su partido, el exministro ha afirmado que ya tiene «una larga experiencia en estas cosas» y que «nunca espero nada y celebro lo que llega».

El PP pide a Sánchez que «despeje la incógnita» y aclare si respalda o le pide el acta a Ábalos

El Partido Popular ha pedido al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que «despeje la incógnita» y aclare si respalda o le pide el acta de diputado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por la implicación del su exasesor en un presunto caso de corrupción.

En un mensaje en la red social X, el PP se ha referido a la entrevista que Ábalos ha ofrecido durante la noche del sábado en La Sexta.

«Ábalos ha ido a La Sexta a amenazar a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán. De momento no dimite y el PSOE no se atreve a pedirle que lo haga», se lee en el comentario de los 'populares', recalcando que el presidente del Gobierno «ha de despejar la incógnita: o le respalda o le pide el acta. Tic tac».

La sospecha salpica a Cerdán, el nuevo favorito de Sánchez

Las dos caras más mediáticas de la trama que presuntamente se enriqueció con la venta de mascarillas con sobrecoste a diversos organismos gestionados por el PSOE son el exministro José Luis Ábalos y Santos Cerdán, que era su segundo como secretario de organización, cargo que acabó ocupando tras defenestrar Pedro Sánchez al valenciano en julio del 2021. Por eso, aunque la ofensiva de la oposición se centra en Ábalos, en las tripas de Ferraz la preocupación se centra en el posible rol de Cerdán.

El ahora número 3 del PSOE fue el que avaló la escalada de Koldo García. Todos coinciden en que fue él quien se lo recomendó a Ábalos y el que lo promocionó, a él y a su mujer, desde la militancia en Huarte, un pequeño pueblo en el que Koldo, sin estudios, llegó a ser concejal de Industria.

Santos Cerdán y Koldo crecieron juntos dentro del PSOE de la mano de Ábalos. Por su apoyo incondicional a Sánchez en las primarias que le devolvieron el control del partido, todos ellos se vieron recompensados con diversos puestos y fueron colmados de elogios, como se puede ver en el libro Manual de resiliencia, que Irene Lozano editó con los pensamientos del presidente del Gobierno.

Pero Cerdán es ahora una pieza imprescindible para Sánchez. Al navarro le ha encomendado la interlocución directa con Carles Puigdemont. Él fue el encargado de arrancar la firma del prófugo en Waterloo para garantizar la investidura del líder del PSOE. Y a él le toca negociar casi a diario con el propio Puigdemont, con Jordi Turull y Míriam Nogueras para certificar su continuidad en el bloque que respalda a Sánchez.

Por eso, las dudas sobre su relación presente y pasada con Koldo García no hacen más que aumentar la inquietud de los socialistas, toda vez que Sánchez no quiere prescindir del único socialista con hilo directo con Carles Puigdemont en Waterloo.