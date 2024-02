La promotora del edificio calcinado en Valencia vendía que sus fachadas estaban cubiertas «con un innovador material de aluminio»

El edificio, devorado por las llamas en Valencia. Biel Aliño | EFE

El edificio calcinado en Valencia en un incendio que ha dejado ya cuatro víctimas mortales y «entre 9 y 15 desaparecidos» estaba cubierto de poliuretano en toda su fachada. Se trata de un producto «totalmente inflamable», que ha provocado la expansión de las llamas en menos de media hora», como explicaba la vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, Esther Puchades, en declaraciones a la televisión pública valenciana À Punt.

El inmueble de 14 plantas, situado en el noroeste de la ciudad, en el barrio Nou Campanar, empezó a levantarse en el 2005. La responsable de la construcción fue la promotora Fbex, que acabó la promoción tres años más tarde, en el 2008, cuando la burbuja inmobiliaria estaba a punto de estallar. De hecho, la empresa se declaró insolvente y entró en concurso de acreedores en el 2010, con 640 millones de deuda.

En un vídeo promocional de aquel entonces, la promotora presentaba el complejo como «dos edificios vanguardistas y singulares con fachadas revestidas con un innovador material de aluminio tipo alucobond» y «la máxima calidad en materiales de construcción con unas modernas instalaciones, acabados y equipamientos». La empresa aseguraba también que la obra se había realizado «aplicando rigurosos controles de calidad en todo el proceso de edificación» en la promoción de 138 «privilegiadas viviendas».

Entre las planchas de aluminio que cubrían la fachada —el llamado alucobond— y el ladrillo, se coloca un relleno aislante, que puede ser más o menos inflamable. En este caso era, según han apuntado diferentes expertos, poliuretano.

El vídeo promocional ha sido compartido por el arquitecto y diputado socialista en Les Corts David Calvo en su cuenta de X (antes Twitter) señalando que en la promotora «se olvidaron de decir que cada panel solo tenía 0,5 milímetros de aluminio, frente a 5 milímetros de polietileno macizo».

«En el 2005 -fecha de construcción del edificio siniestrado- no estaba tan extendida la mala fama del poliuretano. Hoy no se utiliza, al menos no de esa forma», explicaba ayer Puchades, en alusión a un material que ha provocado grandes incendios en edificios en los últimos años, como el de la torre Grenfell de Londres en el 2017. Según ha explicado Puchades, su uso no está prohibido en la construcción, pero dada la virulencia de este incendio se podría replantear su uso, que era muy habitual sobre todo en las décadas de los años 2000 y 2010. Se trata de un material que «cuando se calienta es como un plástico, prende», ha precisado.