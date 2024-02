Juanma Moreno «respiró aliviado» al conocer la victoria de Alfonso Rueda

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. JUNTA DE ANDALUCÍA | EUROPAPRESS

El presidente andaluz y líder del PP-A, Juanma Moreno, dijo ayer que tras la victoria con mayoría absoluta de Alfonso Rueda en Galicia respiró «muy aliviado por España» y defendió que el partido tiene «un gran presidente» en Alberto Núñez Feijoo, que ha ganado todas las elecciones en dos años, según Efe.

Respondió así en una entrevista en la Cope al ser preguntado sobre si respiró aliviado tras la victoria que reforzaba a Feijoo (Moreno e Isabel Díaz Ayuso siempre aparecen como principales candidatos a sustituir a Feijoo si se abre una crisis). Ante otra pregunta sobre si se ha quitado un peso de encima, también optó por el regate: «Nos lo hemos quitado todos los españoles, porque el miedo a que un frente independentista se abriera en España de la mano de Sánchez y el BNG ha quedado neutralizado».

«Se necesita Sumar»

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, admitió por su parte que su partido «no ha hecho bien las cosas» en Galicia y consideró que tras los malos resultados «más que nunca, se necesita Sumar y organización». En declaraciones a los medios, Díaz hizo autocrítica en su primera aparición pública tras estos comicios. «No hemos conseguido lo que interesaba, que era el cambio político en Galicia. No solamente no conseguimos el cambio político sino que además, en votos absolutos, el PP los incrementó, lo que indica que no hemos hecho bien las cosas y los resultados no son buenos», expresó. Abundó además en que la lectura de las elecciones «es clara» y «más que nunca, se necesita Sumar y organización». «Ya lo sabíamos, pero ahora lo tenemos constatado», indicó.