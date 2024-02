Feijoo saca pecho por el 18F y desafía a Sánchez por el «plebiscito» de su liderazgo: «Aquí me tiene, de pie»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han vuelto a cruzarse en el Congreso en una sesión de control agitada por las elecciones gallegas. El resultado de los comicios, que acabó en debacle para los socialistas, le aseguró a Feijoo poder esgrimir que el «plebiscito» por su liderazgo resultó en positivo frente a un Partido Socialista convertido en «bisagra de los independentistas»: «El resultado es de 40 a 9. Aquí me tiene, de pie», dijo el jefe de la oposición.

«Las elecciones fueron un plebiscito para su liderazgo. Tiene razón, en eso estuvieron sus compañeros», le mencionó Pedro Sánchez a la vez que le recordó que las filtraciones sobre la negociación de los populares hubieran llevado a Feijoo «a negociar una amnistía para ser presidente del Gobierno», algo que es «volver al sentido común» y cuyo próximo paso es «decir a los ciudadanos lo que dice en privado a 16 periodistas».

El jefe de la oposición le recriminó que «si me hubiera insultado menos, hubiera obtenido un mejor resultado» en los comicios gallegos. Y además, mencionó que en mentiras «me gana por goleada» porque «miente sobre lo que decimos, hacemos y pensamos». Recuperó el resultado electoral para aclarar que el resultado esperado del «plebiscito» sería su caída del liderazgo popular. «Aquí estoy, de pie», aclaró. Se sumó a él la portavoz del partido, Cuca Gamarra, que consideró en su turno que «el desfile de ministros para insultar a Feijoo y a Rueda se saldó con 9 escaños» y que una semana más de campaña conllevaría que «el Partido Socialista desaparece como Sumar», señalando por el camino la ausencia de Yolanda Díaz del hemiciclo.

«¿Con qué señor Feijoo nos quedamos? ¿Con el que negocia la amnistía o los indultos por la mañana o con el que les llama terroristas cuando convocan manifestaciones? Todo en usted es mentira», señaló Sánchez. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le respondió a Gamarra que «con sus afirmaciones pone de manifiesto la debilidad del señor Feijoo», de quien dijo «oculta que no ha hecho nada de lo que dijo que haría» y que «no está en condiciones de presentar su proyecto». Gamarra le respondió preguntando: «¿Es usted consciente de que han perdido todas las elecciones desde que Feijoo lidera el PP? A usted lo que le toca es dar la cara por la sangría de votos que han ido a sus socios independentistas».

Incluso la diputada Cayetana Álvarez de Toledo quiso felicitar «a Yolanda Díaz, porque su flamante portavoz ahora sabe lo que significa sumar cero; a Tezanos, porque 'acierta siempre'; y a Pedro Sánchez por ser el principal responsable» de la derrota electoral.

Choques por la amnistía

Fue precisamente Álvarez de Toledo quien preguntó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, sobre la ley de amnistía. «Tanta prisa y tanta urgencia y ahora piden una prórroga. No me diga que el prófugo ya no se fía de ustedes y cree que le engañaron por prometerle impunidad total. ¿Qué harán cuando los tribunales digan que su brillantísima obra de ingeniería jurídica choca contra la Constitución y el Derecho Europeo?», formuló.

El ministro le respondió que «recae sobre sus hombros la responsabilidad de representar a toda la alineación ultra. Es un público muy exigente y pide que no digan en público lo que dicen en privado», dijo en referencia a las negociaciones de Feijoo con los independentistas. «Cuando se destapa esa gran mentira, entiendo que la han dejado sola hablando de la amnistía. No creo que sea usted partícipe de esa mentira, veo que es víctima, como millones de españoles», aseguró Bolaños.

«Habla de hipocresía y de cinismo. ¿Cómo van las citas clandestinas en Suiza? ¿Y ese relator experto en guerrillas? Sus socios no anuncian que lo van a hacer, lo están haciendo ya. El PSOE le puso un muro al PP y ahora es solo ya un partido bisagra del BNG, de Esquerra e incluso de Bildu. Esto no ha hecho más que empezar. Prepárense para las europeas y las generales», expuso a continuación Álvarez de Toledo.

Para concluir el debate, Bolaños recriminó que los populares crean que el poder judicial «está en su poder» porque es independiente. Recogió la exposición de motivos de la ley de amnistía, donde se cita jurisprudencia española y europea para justificar que se tramite. «La ley es impecable, es constitucional, conforme al derecho europeo y fomentará la convivencia en Cataluña», zanjó.

Enfrentamientos con independentistas

En su intervención, la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, reclamó a Sánchez que explicara a la ciudadanía catalana «cómo les quiere convencer» de aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado, ya que consideró que la reinversión territorial juega en contra de su comunidad y favorece a otras como la de Madrid.

«Yo siempre he cumplido con Cataluña, ahí están los datos», declaró brevemente Sánchez. Sin embargo, Nogueras no se dio por satisfecha y le exigió que «convenciera» a los ciudadanos de Cataluña después de enumerar una retahíla de datos fiscales con el fin de arrojar la imagen del desequilibrio territorial en materia fiscal. «La independencia es supervivencia. De nuestra nación, nuestra cultura y nuestra gente, sea o no independentista, porque todos merecen tener lo que no tienen», remarcó.

«Este es un Gobierno que tiene tres ejes: la creación de empleo, la ampliación de derechos sociales y la convivencia», dijo Sánchez para recordar que no solo se han invertido millones de euros en Cataluña, sino que «hemos transferido el Ingreso Mínimo Vital y el Rodalies» a la comunidad autónoma, con lo que dio por zanjado el «comrpomiso» del Gobierno con dicho territorio.

Guardia Civil de Tráfico en Navarra

El trato con los socios fue cordial en el Congreso. Cuando Sánchez fue preguntado por Mertxe Aizpurua (EH Bildu) sobre la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal la transferencia de competencias de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra dijo que «respeta y acata el fallo» del tribunal, pero que la sentencia «abre las puertas» a la transferencia por otras vías, algo que ya «negocian» con el Gobierno de la Comunidad Foral. Y recriminó a la oposición que «no buscamos la desaparición de la Guardia Civil en Navarra».

Alberto Catalán, de UPN, recriminó que «llama poderosamente la atención que sea Bildu quien hable de autogobierno de Navarra» porque quieren «integrarlo» en Euskal Herria, algo que conllevaría su «desaparición» por ser fagocitada por un ente político que «no existe».