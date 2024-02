Sánchez viajará por sorpresa este miércoles a Marruecos

Pedro Sánchez y el Rey Mohamed VI de Marruecos en el Palacio Real de Rabat, en una imagen de archivo. MARISCAL | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este miércoles a Marruecos acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Una visita que se produce una semana después de que Argelia, gran competidor de Rabat en el Magreb, dejara en el aire la invitación que formuló al máximo representante de la diplomacia española, poco menos de doce horas antes de que partiera a Argel, y cuando la situación del narcotráfico se ha agravado en el Estrecho de Gibraltar.

En Moncloa enmarcan este viaje en el arranque de la nueva legislatura y puesto en valor «los profundos lazos que unen a ambos países». «Marruecos es un país vecino, amigo y socio estratégico de España en todos los ámbitos», destacan estas fuentes.

Por el momento no está claro si será recibido por el rey Mohamed VI. En la última ocasión que Sánchez visitó el país vecino, hace un año durante la la Reunión de Alto Nivel (RAN) con Marruecos, el monarca no se encontraba en el país y no pudo recibir al presidente del Gobierno, pero le emplazó a una próxima visita oficial que no se ha producido hasta ahora.