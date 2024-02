El PNV califica de «asunto muy grave» que el Supremo anule el traspaso de las competencias de tráfico a Navarra

Aitor Esteban, portavoz parlamentario del PNV, en el Congreso. Juan Carlos Hidalgo | EFE

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, ha tildado este martes de «muy grave» la interpretación que hace el Tribunal Supremo en la resolución que anula el Real Decreto por el que se acordó el traspaso de competencias en materia de tráfico a la Guardia Civil en Navarra al estimar el recurso de la asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL). Este acuerdo, que retira a la Guardia Civil de las carreteras de la comunidad, fue una de las contrapartidas alcanzadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios independentistas -en concreto, con EH Bildu- para que la coalición aprobara los Presupuestos del 2023 y asegurar su continuidad la pasada legislatura.

El Supremo anula el traspaso a Navarra de las competencias de tráfico pactadas por el Gobierno con Bildu Lourdes Pérez

Los jueces resaltan en la sentencia que se conoció ayer que la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra -a la sazón, su Estatuto de autonomía- no incluye un título competencial que se identifique con las funciones que ha venido desempeñando la Agrupación de Tráfico del instituto armado en Navarra. Y desde el PNV consideran esta interpretación «una reducción al mínimo» de lo que supone la foralidad. «Si hay algo en lo foral es que no se da la literalidad exacta, hay que entenderlo en el contexto», ha señalado.

Asimismo, el portavoz ha recordado que las competencias de Tráfico en Navarra son de la Diputación y de los responsables forales. «No ver el procedente y poso de foralidad en esa competencia y estar a lo que pueda decir la literalidad del título competencial nos parece un asunto muy grave y más haciéndose eco de un recurso que presenta una asociación que lo que hace es instrumentalizar con fines políticos a la Guardia Civil», ha remarcado.

Acusaciones contra la judicatura de Bildu

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado a la judicatura de «estar en modo de golpe de Estado permanente» contra el Gobierno del PSOE y Sumar para evitar que se abran «determinados debates», entre ellos la plurinacionalidad. «Me parece gravísimo que unos señores de Madrid decidan que Navarra no tiene competencias de tráfico porque no están recogidas en la ley de Amejoramiento navarro», señaló del político aberzale. Sobre las posibles consecuencias de este revés judicial en las relaciones entre EH Bildu y el Gobierno de Sánchez, Otegi ha asegurado que «no se encresparán» y que es «consciente» de que «las injerencias» de la judicatura «buscan hacer dudar de nuestra posición respecto al Ejecutivo».