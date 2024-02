Junts vota a favor de que el Parlamento catalán tramite una iniciativa para declarar la independencia

Imagen del Parlamento catalán en el 2017, que muestra al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (derecha), junto al entonces vicepresidente Oriol Junqueras (segundo por la derecha). Andreu Dalmau

Junts tensiona el debate político, en plena negociación de la ley de amnistía con el PSOE, tras la debacle de los socialistas en las elecciones gallegas. Los de Puigdemont, con sus votos, han favorecido que la Mesa del Parlamento catalán haya aprobado permitir la tramitación de una iniciativa legislativa popular destinada a declarar la independencia. En concreto, pide que la Cámara catalana declare la independencia, como ya hizo en el 27 de octubre del 2017.

La propuesta ha salido adelante con los votos de Junts y la CUP. ERC se ha abstenido y el PSC ha votado en contra. La Mesa de la Cámara catalana tiene siete asientos. Dos son de Junts, que tiene la presidencia, dos de ERC y también de PSC, mientras que la CUP cuenta con uno. La iniciativa legislativa popular la registró recientemente la formación Solidaritat Catalana per la Independencia. Es un partido que no tiene representación parlamentaria. Lo tuvo entre 2010 y 2012. Era el partido liderado por Joan Laporta, tras cesar como presidente del Barça en su primera etapa.

Tras el visto bueno de la Mesa, los impulsores de la iniciativa tienen que recoger 50.000 firmas para que el pleno del Parlamento aborde esta nueva declaración unilateral de independencia. Los letrados de la Cámara catalana, en un informe no vinculante, se inclinaron por que no tramitara esta ILP al escapar a las competencias autonómicas. Vox y Ciudadanos han anunciado medidas legales. «Si Anna Erra admite a trámite esta proposición de ley, habrá que bajarle la fiebre con alguna cucharada de jarabe de justicia. Las pastillas del doctor Sánchez dan impunidad, pero no quitan la fiebre golpista», ha señalado Carlos Carrizosa, de Cs. Vox ha señalado que usará «todos los medios legales» contra la Mesa.