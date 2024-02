Feijoo al PSOE tras las elecciones gallegas: «Si buscaban que Galicia revalidara su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del sanchismo»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha presidido este martes el Comité Ejecutivo Nacional del partido para, entre otras cosas, celebrar y evaluar el resultado de las elecciones gallegas, en las que revalidaron la mayoría absoluta y ganaron otros cuatro años de Gobierno. Es por eso que el líder de la oposición destacó que «España no está condenada a ser gobernada por los partidos que no creen en ella» y que el PP es la «única alternativa constitucional» para desalojar a Sánchez de la Moncloa, a quien refirió: «Si buscaban que Galicia revalidara su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del sanchismo».

Feijoo alegó que el resultado ofrece «tranquilidad a España» por los resultados de las elecciones. Agradeció a Alfonso Rueda, presidente electo de la Xunta, por un gran «respaldo electoral». «Es una gran victoria que no tiene más explicación que el tesón, la dedicación y la valentía, pero además las ganas de ganar. Rueda tiene una dilatada experiencia y formación», alabó el dirigente del PP a su sucesor al frente de la Presidencia gallega. De él dijo también que es «un gran líder» por saber «amoldarse al momento político oportuno, no fallar nunca y conseguir buenos resultados siempre».

El líder de los populares aseguró también que todos los dirigentes del partido en Galicia «merecen el aplauso de todos los españoles». Sobre el resultado, refirió que «Galicia ha elegido con el voto libre y reflexionado» frente a una «amalgama» que pretende dividir a la sociedad gallega. «Hemos visto los peores artes de la maquinaria del sanchismo. Han apoyado al nacionalismo gallego con la única intención de que el PP no gobernara. Estuvieron dispuestos a inmolarse con tal de ello», remarcó. Sobre dicha maquinaria, también subrayó que el PSOE tuvo «interés en atacarme», pero «si esperaban que las elecciones fueran un plebiscito para atacarme, ahí tienen el plebiscito. Y si buscaban que Galicia revalidara su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del sanchismo».

Feijoo también quiso alabar que «hay una mejor forma de hacer política» y que «España no está condenada a ser gobernada por los partidos que no creen en ella» y criticó que la izquierda «fía su suerte a decir que en el Partido Popular somos como ellos», en referencia a la polémica sobre la ley de amnistía. «Necesitan interpretar las voluntades ajenas porque se avergüenzan de sus propios hechos», remarcó, a la par que dijo que le «repugna» que el único principio que tiene Pedro Sánchez sea «mantenerse en el poder a toda costa» y mostró su alegría por la victoria alternativa a esa visión.

Críticas al PSOE y la izquierda

El jefe de la oposición también destacó que «el resultado ha sido el peor de la historia del PSdeG, llevándole a la irrelevancia absoluta», y mencionó que «la estrategia de Sánchez de levantar muros ha sido castigada por la unión de los españoles que se alejan de los mandatos nacionalistas». «Desde que hemos reformado el PP, hemos ganado unas elecciones generales, una mayoría absoluta en el Senado y 11 de las 16 elecciones autonómicas, mientras que el PSOE tiene siete gobiernos autonómicos menos», contrastó ante lo que considera falta de autocrítica desde las filas socialistas.

En su opinión, la estrategia del PSOE ha sido «infinitamente irresponsable» por haber apoyado a una «formación independentista». «Hacer creer que hay que ser independentista para sacar algo al Gobierno es una irresponsabilidad que la historia juzgará», añadió. Feijoo también añadió que aunque las políticas socialistas empujen a España al desastre, «el PP es hoy por hoy el partido de España». Prueba de ello, en su opinión, es el resultado en Galicia, porque los resultados han sido, según su consideración, el ejemplo perfecto de que el voto concentrado es el mejor camino para acabar con el independentismo y el sanchismo.

«Los presidentes del PP gobiernan para más del 70 % de la población», reseñó Feijoo para concluir con un mensaje: «Esta victoria es la mayor prueba de confianza que nos han dado los españoles. El PP no es solo la única alternativa al Gobierno, sino la única alternativa constitucional. Es un orgullo presidir un partido que atesora en solitario la llama y el espíritu de la Constitución española. Hemos demostrado en las urnas que España clama por una forma de gobernar distinta. A todos esos ciudadanos me quiero referir: los españoles deben de saber que si el PSOE se ha convertido en sinónimo de preocupación, el PP se ha convertido en sinónimo de esperanza. Nosotros no traicionaremos nunca la confianza de los españoles».

Fiesta mayor

En la sede del PP en la calle Génova de Madrid se vivió un ambiente festivo. Desde los primeros minutos, en los que comenzaron a llegar los primeros líderes territoriales del partido, hubo aplausos, sonrisas, bailes y expresiones de apoyo y cariño a Galicia. Todo en torno a los dos protagonistas del día: un Alfonso Rueda que revalida mandato en Galicia y un Alberto Núñez Feijoo que rompe con la lectura del bloque de Gobierno de una derecha debilitada.

Alfonso Rueda estuvo arropado por la dirección nacional del partido, pero además de otros barones del PP como Fernando López Miras, presidente de Murcia; Jorge Azcón, presidente aragonés; Juanma Moreno, presidente de Andalucía, y el resto de barones del PP que gobiernan en un total de 11 autonomías. También estuvo presente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que fue especialmente crítica con el resultado del PSdeG en los comicios.

Aparte de estos dirigentes, estuvieron también presentes miembros ejecutivos como Esteban González Pons, vicesecretario institucional del partido, Miguel Tellado, el portavoz parlamentario, Cuca Gamarra, portavoz del partido, o el vicesecretario de política autonómica, Elías Bendodo.