Termina sin acuerdo la segunda cita de Bolaños y González Pons en Bruselas para renovar el CGPJ

Imagen de archivo de la primera reunión entre Esteban González Pons y Félix Bolaños, con la mediación del comisario de Justicia, Didier Reynders. COMISIÓN EUROPEA / EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, continúan sin llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a pesar de la mediación del comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders. Ambas partes tuvieron este lunes su segunda reunión en Bruselas, tras la cual el representante del PP confirmó que las conversaciones avanzan «lentamente», a su juicio, por la posición del Partido Socialista, que «solo quiere renovar» el CGPJ.

«Avanzamos muy lentamente, demasiado lentamente, y el problema principal creemos que no está resuelto. Creemos que el CGPJ debe renovarse al mismo tiempo que buscamos un nuevo modelo que garantice la independencia de nuestros tribunales, la división de poderes y el Estado de derecho en España», señaló González Pons a su salida de la sede de la Comisión Europea, tras algo más de una hora de encuentro, añadiendo que el PP no puede permitir un CGPJ «en el que los jueces no elijan a los jueces».

Nueva reunión en marzo

«Estamos intentando convencer al PSOE, que es quien negocia. No podemos continuar con esta brecha y con un CGPJ al que se le pone en cuestión porque los jueces no eligen a los jueces», insistió, tras lo que anunció que la próxima reunión con Bolaños y con Reynders tendrá lugar en Bruselas la primera quincena de marzo.

«No es tiempo de excusas ni dilaciones», afirmó por su parte Bolaños, que urgió a renovar el consejo cuanto antes. «La posición del PSOE es la posición de la Comisión Europea, que está por escrito en el informe del Estado de Derecho del año 2023», dijo el ministro, que aclaró que se trata de «renovar urgentemente el CGPJ y acto seguido, inmediatamente después, iniciar un proceso para mejorar el modelo en la medida de lo posible»

Gobierno y PP siguen por tanto encallados en el mismo sitio en el que comenzó la mediación de Reynders. Los populares exigen que se modifique el sistema de elección de los miembros del CGPJ de manera que los jueces elijan directamente a doce vocales y los otros ocho sean designado por el Congreso y el Senado. El Gobierno incide en que lo prioritario y lo «urgente» es renovar la composición del consejo cuanto antes, pues lleva ya cinco años con el mandato caducado, y hacerlo de acuerdo a la fórmula legal vigente «No es tiempo de excusas ni dilaciones», dijo por su parte Félix Bolaños tras la reunión de este lunes.

El plazo fijado por Reynders para llegar a un acuerdo concluye a finales de marzo. El comisario, que aceptó el papel de facilitador tras consultas con la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, explicó entonces que asumía la tarea tras constatar que hay «declaraciones públicas» de los dos partidos indicando que «están dispuestos a volver entablar negociaciones» y ello bajo la supervisión de Bruselas.