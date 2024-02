Junts rechaza las presiones de ERC para que apruebe ya la ley de amnistía

El portavoz de Junts, Josep Rius, en una rueda de prensa en la sede del partido. EUROPA PRESS

El PSOE y Junts siguen sin ponerse de acuerdo en la ley de amnistía. Ni siquiera después de las elecciones gallegas parece que esté próximo un acuerdo. El portavoz de Junts, Josep Rius, respondió este lunes a ERC que «las prisas no son buenas consejeras» a la hora de negociar, después de que el PSOE haya solicitado una prórroga de dos semanas para poder cerrar el pacto. «No es el momento de tener prisa, sino de hacer una buena ley de amnistía», señaló Rius, después que la portavoz de ERC, Raquel Sans, urgiera al PSOE y a Junts a ponerse de acuerdo para no demora más la ley de amnistía.

El PSOE necesita tiempo para digerir la derrota en las elecciones gallegas y Junts no tiene tampoco prisa. Rius negó sin embargo que los comicios gallegos afecten a la posición de los socialistas. «Continuaremos negociando con el PSOE como siempre. Suscribimos un acuerdo de investidura y dijimos que la legislatura avanzaría en función de que se cumplan los acuerdos», aseguró Rius.

La portavoz de ERC, Raquel Sans, pidió a Junts y al PSOE que «no demoren» la aprobación de la ley y apeló a la «responsabilidad» de ambos para garantizar que la ley sea «aplicable». Una afirmación que pone en cuestión la intención de Junts de que la norma cubra todos los delitos de terrorismo. Algo que los socialistas consideran inviable porque de ese modo la ley no pasaría el filtro del Constitucional.

Sans advirtió de que hay «muchas personas pendientes» de que ambos partidos lleguen a un acuerdo y lamentó el retraso, después de que Junts votara en contra de la ley el pasado 30 de enero. «Han pasado tres semanas y seguimos estando donde estábamos», recalcó Sans.

«Entendemos que no existen conejos en la chistera y lo que se puede aprobar hoy se podía aprobar hace tres semanas», sostuvo la portavoz de los republicanos, que alertó de que «cuanto más tiempo pasa, más riesgo corre la ley» y más favorecidos salen «el PP, Vox y los jueces». Se refirió explícitamente a las modificaciones que Junts plantea incorporar a la norma destacando que se puede «ir haciendo inventos, pero si la ley no es aplicable no servirá de nada».

«Miedos» de Junts

A juicio de Sans, no puede ser que «los miedos de algunos acaben condicionando» el contenido de una ley que, según ERC, ya es suficientemente «robusta» con su redactado actual como para garantizar la amnistía a todos los encausados por el procés y las violentas protestas que se produjeron tras conocerse la sentencia del Supremo que condenó a los líderes secesionistas.

El PSOE confía en que pueda cerrarse «en breve» un nuevo dictamen sobre la ley en la Comisión de Justicia, a donde volvió la norma tras ser rechaza por el pleno del Congreso. La portavoz de la ejecutiva del PSOE, Esther Peña, indicó que la prórroga de 15 días que los socialistas han solicitado al Congreso «no significa que no vayamos a llegar a un acuerdo en breve, que sería lo deseable». La prórroga finaliza el 7 de marzo y si ese día no hay un acuerdo la norma se daría por definitivamente rechazada.