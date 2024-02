El candidato socialista a lendakari alerta de que PNV y Bildu pacten volver al «enredo independentista»

El secretario general del PSE-EE y candidato a lendakari, Eneko Andueza, interviene durante un acto político del PSE-EE, en el Palacio de Congresos de Vitoria. IÑAKI BERASALUCE | EUROPA PRESS

El secretario general de los socialistas vascos y candidato a lendakari, Eneko Andueza, advirtió este sábado del riesgo de un acuerdo entre PNV y EH Bildu tras las elecciones autonómicas que conlleve una nueva incursión en el laberinto del independentismo como ya ocurrió con los fracasados Plan Ibarretxe y el Pacto de Lizarra. Andueza intervino en un acto político en Vitoria organizado para reflexionar sobre iniciativas públicas transformadoras en el que también participaron la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, y el primer edil de Barcelona, Jaume Collboni.

En su intervención, Andueza anunció una propuesta concreta que pondrá en marcha si es lendakari al comprometerse a que todos los jóvenes menores de 26 años y los desempleados puedan viajar gratis en el transporte público. En el plano político, el líder del PSE habló de las elecciones vascas, aún sin fecha, y alertó de que el PNV pueda ir de la mano de EH Bildu hacia «nuevos enredos» independentistas que solo llevan al enfrentamiento. «No tendrán ningún complejo en firmar un acuerdo entre ellos para conseguir su objetivo», aseguró.

Frente a ello, señaló que únicamente el PSE es capaz de frenar esa posibilidad de volver a proyectos que excluyen a más de la mitad de la ciudadanía. Andueza centró sus críticas principalmente en EH Bildu y en su candidato a lendakari, Pello Otxandiano, de quien dijo que está alejado de la realidad actual y la de un pasado no tan lejano.

«Responsabilidad directa»

Cómo puede pretender liderar Euskadi —señaló—, un partido que no ha reconocido su «responsabilidad directa» con el terrorismo y que no reconoce la realidad que miles de vascos vivieron. También criticó a Otxandiano por poner como ejemplo de gestión al Gobierno catalán de ERC. «¿Ese es su referente?», se preguntó tras señalar que es un Ejecutivo incapaz de reaccionar al grave problema de la sequía, de poner en marcha proyectos de energías renovables y que además tiene un sistema educativo que no responde a las necesidades de los alumnos y un problema de deslocalización de empresas.

«¿Eso es lo que quieren ofrecer a la ciudadanía vasca?», planteó, tras reconocer que cuando se pone a pensar en EH Bildu gobernando Euskadi se «cortocircuita». Por contra, el líder del PSE puso en valor la gestión llevada a cabo en el Gobierno vasco por los consejeros socialistas y también el trabajo que están realizando Collboni y Etxebarria en Barcelona y en Vitoria, donde están demostrando que hay «otra manera muy diferente» de gobernar alejada de los «vaivenes y polémicas». «Aquí se respira victoria», exclamó el regidor barcelonés durante su intervención tras mostrarse convencido de que Andueza será el próximo lendakari.