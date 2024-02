Urkullu da por «cumplido» su programa de gobierno y alienta la convocatoria electoral para el mes de abril

El lendakari Iñigo Urkullu, en el Parlamento del País Vasco. L. Rico | EFE

En un pleno de control con aroma a despedida por la inminente convocatoria de las elecciones autonómicas, con el 21 de abril como fecha más probable, el lendakari alentó ayer el fin de la legislatura al dar el programa de gobierno por «cumplido» y presumió del «consenso» que ha caracterizado un mandato de mayoría absoluta PNV-PSE en el que, aun así, tres de cada cuatro leyes se aprobaron con apoyos de la oposición.

Como cada dos semanas, el Gobierno vasco se sometía a una sesión de control que ayer respiraba un ambiente netamente preelectoral. Una vez que el Parlamento aprobó el jueves las últimas tres leyes pendientes (Infancia, Cooperación y Trans), la legislatura entró en el tiempo de descuento y solo falta esclarecer la fecha de los comicios. Todo apunta al 21 de abril, lo que exigiría comunicar la convocatoria el 26 de febrero, con lo que la Cámara autonómica solo celebraría un pleno más, el día 22.

Urkullu no quiso hablar explícitamente de ello. «Cuántas despedidas anticipadas...», llegó a ironizar. Pero, entre líneas, sí dejó caer unas cuantas pistas en una sesión a la que asistió su esposa, Lucía Arieta-Araunabeña, un detalle significativo porque es muy infrecuente.

Críticas a Bildu

El portavoz de EH Bildu, principal fuerza de la oposición y aspirante a ganarle al PNV, Nerea Kortajarena, se centró en las posibles alianzas poselectorales, máxime cuando su formación está proponiendo gobernar en coalición con los nacionalistas. Bajo su punto de vista, el nuevo «ciclo político» en Euskadi necesita de alianzas «plurales y no excluyentes».

La mano tendida de la coalición aberzale, sin embargo, no fue correspondida por Urkullu, quien desde que supo que no repetiría como candidato del PNV no bajó el pistón en sus réplicas a los de EH Bildu.

«Quién sobra y quién no»

En esta ocasión, recriminó a la formación secesionista que «repartan carnés de con quién sí y con quién no» se puede gobernar de la misma forma que «antes apoyaban una estrategia de violencia acreditada de quién sobra y quién no», en alusión a ETA. El lendakari considera que la formación de Arnaldo Otegi aplica las reglas «a su conveniencia» e incluso «renuncia a sus ideas por estrategia electoral».