Una negociación secreta, y por ahora encallada, sobre la amnistía

El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán es uno de los encargados de negociar con Junts. Borja Sánchez TRillo | EFE

Las negociaciones entre el PSOE y Junts para la aprobación de una ley de amnistía continúan a pesar de la campaña de las elecciones gallegas, con reuniones secretas de las que los protagonistas no dan cuenta pública. Junts ha optado por la estrategia del hermetismo total a la hora de negociar y por ello no trasciende cómo va esa negociación. El nudo principal de esa amnistía sigue siendo la negativa del PSOE a tocar un texto que considera suficiente para amparar todos los encausados porque tiene el convencimiento de que las causas en las que se acusa de terrorismo y de traición al expresidente catalán Carles Puigdemont no prosperarán.

Desde su rechazo a ley en el pleno del Congreso el pasado 30 de enero, Junts no se ha movido de su posición, exigiendo que se retire del texto cualquier alusión al terrorismo para que de esa manera ese tipo de delito quede amparado por la ley, al igual que el de alta traición. En este momento, y con la intención de que la norma supere el filtro del Tribunal Constitucional y las cuestiones prejudiciales que puedan plantearse en la Unión Europea, el texto ampara los delitos de terrorismo, excepto aquellos que afecten de manera directa a los derechos humanos.

Los partidos tienen hasta el día 21 para alcanzar un acuerdo en la Comisión de Justicia antes de que la ley se someta de nuevo a una votación en el pleno. De fracasar esta segunda oportunidad, la ley se daría por definitivamente rechazada en la Cámara Baja. Esa fecha límite podría prorrogarse en principio otros quince días, aunque la intención del PSOE es no recurrir a una prórroga y alcanzar un acuerdo inmediato.

Se espera que las negociaciones avancen una vez celebradas las elecciones gallegas, porque la intención de los socialistas ha sido que esta cuestión no interfiera en la campaña.

Pero las delegaciones del PSOE y de Junts se reunieron el pasado miércoles en Barcelona. Asistieron el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull. Ese encuentro, del que ninguno de los protagonistas ha dado cuenta, no sirvió al parecer para acercar posiciones. Turull reiteró el jueves que la ley debe amparar a «todo el mundo» y debe ser de aplicación inmediata. Algo que implicaría modificaciones que según los socialistas, harían que la ley naufrague ante el rechazo del Constitucional.