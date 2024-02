Ayuso niega un giro del PP con los indultos y la amnistía: «No he oído a Feijoo decir nada distinto»

Atlas

Isabel Díaz Ayuso salió este lunes en defensa de Alberto Núñez Feijoo ante la perplejidad en las filas del PP por el supuesto cambio de postura de la dirección con respecto al independentismo catalán. Un «giro» que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid dice no ver pese a las filtraciones respecto a que el partido conservador no se cerraría a indultar a Carles Puigdemont, siempre y cuando cumpliera una serie de condiciones -volver a España y someterse a la justicia y a la Constitución- o que el propio Feijoo reconociese en un mitin en Galicia que estudiaron durante 24 horas la amnistía que Junts les puso sobre la mesa en verano. «El presidente sigue diciendo lo mismo: sí a la defensa del poder judicial, sí a investigar lo ocurrido. Se están agarrando a un clavo ardiendo» , reprochó, señalando directamente a Vox y al PSOE a quienes acusó de ir «siempre de la mano en estas circunstancias».

La dirigente madrileña, en una entrevista en Telecinco, aseguró que no ha escuchado a nadie en la cúpula del PP decir nada distinto a lo que se ha explicado hasta ahora respecto a la amnistía. «El PP no ha hablado de ningún tipo de indulto. Lo que se supone que ha dicho es que se tendrían que dar una serie de situaciones que no están ocurriendo», aseveró Ayuso, que acusó de «trilerismo» al Gobierno, solo que ahora hay «22 ministros moviendo la bolita». «Estamos rodeados de trileros y para cuando te das cuenta no te quedan ni los zapatos», señaló.

La mandataria autonómica y líder del PP en Madrid insistió en que «no he oído a Feijoo decir nada distinto». «No se dan las condiciones (para el indulto). Primero Puigdemont se tiene que sentar en un banquillo, ser condenado, y después llegamos a un escenario Z en el que no estamos», afirmó Ayuso en referencia a las palabras con las que el presidente nacional del PP intentaba calmar las aguas el domingo. «Dije y digo que no a ningún indulto porque no se da ninguna condición para un posible indulto». «Dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía», porque esta medida de gracia, continuó Feijoo en su intervención en Ferrol, «es ilegal, inconstitucional y rompe el principio de igualdad de todos los españoles».

Pese a cerrar filas con Feijoo, Ayuso dejó claro que «no iría con Junts ni a la vuelta de la esquina». «Es gente que atenta abiertamente contra España, con ellos no hay que ir a ningún lado», afirmó la mandataria madrileña antes de volver a acusar a Pedro Sánchez de estar haciendo corrupción y todo contra la separación de poderes para mantenerse en la Moncloa. «Que no intente trasladar esa ponzoña a todos nosotros, no somos nosotros los que nos estamos gobernando con todo esto. Le debes tú los votos a EH Bildu y a los independentistas, no somos los demás», remachó.