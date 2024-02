El PSOE y sus socios critican que Feijoo llegara a valorar la amnistía a Puigdemont

Alberto Núñez Feijoo, en un mitin este sábado en Sarria Alberto López

La amnistía a los independentistas catalanes vuelve a ser la gran protagonista de la actualidad política en España. Y ha salpicado a la campaña de las elecciones gallegas.

El PSOE y sus socios reaccionaron a las palabras de Feijoo, que dijo este sábado en Sarria que el PP «tardó menos de 24 horas en decir que no y en rechazar totalmente la amnistía», mientras que fuentes de su partido explican que en ese plazo se estudió, constató y argumentó de manera sólida en términos jurídicos la negativa a la ley por ser manifiestamente inconstitucional.

El candidato del PSdeG a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, cargó contra la postura de Feijoo sobre los indultos y la ley de amnistía en un mitin en Ferrol.

«Mira qué pillín Feijoo. Ya sabíamos que se reunía con Puigdemont, pero que ya hablase de amnistía», ha deslizado Besteiro en un acto en el que ha contado con el apoyo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

De hecho, el aspirante socialista a la Xunta ha comparado la situación actual con la que tuvo que vivir Zapatero con José María Aznar cuando el popular decía que no había negociado con ETA y también «mentía».

Según Besteiro, las informaciones que desvelan que el PP está abierto a conceder un indulto «condicionado» al expresidente catalán Carles Puigdemont, aunque condicionado a que rinda cuentas ante la Justicia, cumpla la condena, pida la medida de gracia y renuncie además al referendo ilegal y la independencia por la vía unilateral, evidencian «mentira, mentira y mentira» por parte del PP.

El aspirante a la Xunta ha lamentado que el «el marco de la mentira» sea el que predomina en el PP «de Feijoo y de Alfonso Rueda», el presidente de la Xunta y candidato a la reelección.

«Mientras decían amnistía, no amnistía, ahora sabemos que estaban negociando por detrás», ha expuesto Besteiro, que espera que en breve, desde el PP cuenten «la segunda parte» de esta negociación con Puigdemont.

En un acto en A Pobra de Caramiñal (A Coruña), acompañada por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la candidata de Sumar ha criticado que Rueda haya estado «todos los días agitando» con el tema de la amnistía y en las últimas horas se haya conocido que «nos mintieron, como siempre, que mienten más que hablan; que pensaban hablar de indultos con Puigdemont».

El PP estudio 24 horas la amnistía

La dirección nacional del PP estudió la legalidad de la ley de amnistía cuando abordó con Junts la constitución de la Mesa del Congreso y la investidura de Alberto Núñez Feijoo y descartó esta medida tras comprobar, en 24 horas, que era ilegal, según señalan fuentes del partido.

Estas fuentes señalan que Feijoo sí contempla la hipótesis de los indultos a los líderes independentistas, aunque condicionados a que se rinda cuentas ante la Justicia y a que la reconciliación sea real, renunciando al referendo ilegal y la independencia por la vía unilateral. En todo caso, niegan que se ofreciese esta u otras alternativas al expresidente catalán Carles Puigdemont para lograr el apoyo de Junts a la investidura.

En ningún caso se llegó a negociar la amnistía, agregan fuentes del PP, que argumentan que este partido no negocia sobre algo que, a su juicio, incumple la Constitución. Ante el no del PP, Junts dio la Presidencia del Congreso al PSOE, recuerdan.

«Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto»

En un acto de campaña hoy en Ferrol, Feijoo aprovechó para puntualizar sus palabras. «Yo he dicho que no, dije que no, y sigo diciendo que no a la amnistía por dos razones. La primera porque es ilegal, inconstitucional y porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles. Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto, porque no se dan las condiciones para ningún posible indulto. Y dije que sí, y vuelvo a decir que sí a la investigación de la Justicia tanto por cualquier acto presunto de terrorismo o por cualquier conexión presunta del independentismo con el régimen de Putin».

Una vez matizada su postura, el líder de PP aseguró que esto se trata de una estrategia electoral de la oposición. «Sé perfectamente que hay partidos, sobre todo del Gobierno que quieren embarrar la campaña, sé perfectamente que lo hacen siempre que hay campaña, recuerdo perfectamente aquello de las navajas en la Comunidad de Madrid, en las autonómicas, y por tanto, quiero decirles a los españoles que tenemos muy claro lo que defendemos, muy claro que vamos a seguir defendiendo la legalidad de nuestro país, y la igualdad de los ciudadanos, y no tenemos ninguna duda, ni la hemos tenido, ni la vamos a tener de lo que tenemos que hacer».

«Si el independentismo quiere amnistía, ya tiene al señor Sánchez, yo no. Lo he dicho en mi sesión de investidura y lo repito ahora. Conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de amnistía, salvo para combatirla, y conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de indulto, porque no se da ninguna condición para esa posibilidad. Y por supuesto, todos pueden contar para darle todo el apoyo a los jueces para que investiguen todo lo que tengan que investigar, todos los delitos, ya sea de terrorismo, de alta traición, de corrupción, de malversación que se investiguen hasta el final», dijo. El líder de la oposición ha concluido señalando que tanto la amnistía como los indultos son la línea rojo que le han impedido ser presidente, mientras que para «Sánchez han sido una oportunidad».

No se le investigaría con Feijoo de presidente

Puigdemont envió el pasado jueves una carta a los eurodiputados en la que sostuvo que si hubiera permitido la investidura de Feijoo como presidente del Gobierno no se le estaría investigando por un delito de terrorismo ni se abriría la puerta a hacerlo por el de alta traición. Finalizó su misiva señalando que de eso hablarán «cuando toque» y que «todo se sabrá».

Fuentes del PP sostienen que esta carta no es motivo de preocupación. No la consideran una amenaza y niegan que exista temor a que el expresidente pueda revelar información que les perjudique. Están centrados, recalcan, en la campaña de las elecciones gallegas del 18 de febrero.

La existencia de contactos con Junts ha sido admitida en varias ocasiones por el PP y por el propio Feijoo, aunque Génova no ha querido hacer públicos los detalles. Solo ha trascendido, al publicarlo La Vanguardia y confirmarlo los implicados, la reunión en un hotel de Barcelona entre el concejal barcelonés del PP Daniel Sirera y Albert Batet, hombre de confianza de Puigdemont y presidente de Junts en el Parlament, que se produjo antes de que se eligiera la Mesa del Congreso.

Además, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, sostuvo en un coloquio que había hablado con Puigdemont en los pasillos del Europarlamento, aunque no dijo cuándo ni de qué hablaron. En verano, el PP desmintió que Pons se hubiera visto con Jordi Turull, secretario general de Junts.

El PP ve difícil que prospere la acusación de terrorismo contra Puigdemont

Por otra parte, fuentes del PP señalan la dificultad de que Puigdemont sea condenado por terrorismo en el caso que investiga a Tsunami Democràtic, por la complejidad de probar que el expresidente catalán lideraba las protestas tras la sentencia del procés. Pero defienden que se tiene que poder investigar.

Los de Feijoo dan por hecho que la ley de amnistía quedará aprobada aún cuando Junts votó en contra y la devolvió a la Comisión de Justicia en el Congreso, porque de esta normativa depende la continuidad de la legislatura.

El PP deposita sus expectativas de frenar la amnistía en que el Tribunal Supremo plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), y que este suspenda la aplicación de la ley.

Además, en la dirección nacional del PP hay reservas acerca de si el informe de la Comisión de Venecia, no vinculante, secundará o no sus advertencias sobre la ilegalidad de la norma.

Los populares defienden la interlocución con Junts

Por otra parte, estas fuentes del PP señalan que se produjesen o no delitos de terrorismo en el procés, lo que deberá determinar un juez, la interlocución con Junts debe ser posible porque los votantes de la formación independentista no son terroristas, al margen de lo que hiciesen algunos de sus dirigentes.

El PP ha ido variando su posición respecto a dialogar con Junts. Defendió los contactos tras el 23J, cuando Pons sostuvo que la tradición y legalidad de este partido no estaba en duda.

Después, Feijoo dio marcha atrás a la decisión de sentarse con Junts en su ronda de contactos, cuando Puigdemont pidió públicamente no solo la amnistía, sino también seguir avanzando en la autodeterminación de Cataluña, como recuerdan fuentes del PP.