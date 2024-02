El fiscal jefe de Cádiz denuncia que se lucha contra los narcotraficantes en «absoluta inferioridad»

Rocío Ruz | EUROPAPRESS

El ministro, Fernando Grande-Marlaska, se desplazará este sábado a Cádiz tras la muerte de dos guardias civiles al ser embestidos por una narcolancha. El ministro ha estado este viernes en Algeciras donde precisamente ha presentado la ampliación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar que, desde su puesta en marcha en el 2018, ha permitido la intervención de 1.700 toneladas de droga y más de 97 millones de euros en metálico procedentes del narcotráfico.

Unos medios que para la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, no son suficientes. «Esto se está desbordando. Está la provincia llena de narcolanchas que se usan no solo para el tráfico de drogas, sino para el tráfico de inmigrantes», ha denunciado en la Cadena Ser. Según ha explicado, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «no tienen medios ni lanchas ni personal para hacer frente a eso y cuando lo hacen se juegan la vida».

«Cada vez hay más narcolanchas. Se sienten impunes, piensan que no les va a pasar nada porque de hecho no les pasa nada», ha aseverado. «Cuando llega el juicio, les ponen una pena de tres años, pero hasta que llega el juicio siguen en libertad y siguen con más narcolanchas», ha explicado.

La fiscal ha recordado que las narcolanchas «campan a sus anchas» y ha avisado que espera que este sábado no vayan al funeral de los guardias civiles en Barbate a dar el pésame «cuando después no dan los medios que hacen falta», ha dicho sin citar al Ministerio del Interior. «Y lo digo así de duro porque así de duro es», ha indicado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

«Inferioridad de condiciones»

Por su parte, el fiscal jefe de Cádiz, Ángel Núñez, ha expresado este sábado su «pesar» por la muerte de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha, y ha denunciado que se lucha contra los narcotraficantes en «absoluta inferioridad» porque estos «tienen los medios a su disposición» frente a una preocupante carencia de recursos en el ámbito policial y judicial.

«Tengo que manifestar nuestro pesar y nuestro apoyo a las familias de los fallecidos y a toda la Guardia Civil, que realiza una labor extraordinaria en lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico. Pero tenemos que denunciar esta carencia de medios con la que nos enfrentamos a este hecho delictivo», ha declarado Núñez a Efe.

«La lucha es totalmente desigual. Ellos tienen todos los medios a su disposición y la Guardia Civil no cuenta con medios similares combatirlos. Además, el problema es que hay muchas operaciones policiales que acaban en un cuello de botella en los juzgados por un sistema procesal del siglo XIX. Los procedimientos se eternizan y no hay una respuesta inmediata, que es lo que realmente opera unos efectos de prevención, y que en este caso no se produce», dice.

En este sentido, subraya que a pesar de las detenciones, los narcos «acaban saliendo en libertad» aunque se acuerde su ingreso provisional en prisión, tras lo que todo se «eterniza como consecuencia del lamentable sistema procesal que tenemos». En su opinión, para poder agilizar y combatir más eficazmente a estas mafias que operan en la zona es preciso reforzar los medios policiales, especialmente los marítimos.

Preguntado sobre si se trataría de un delito de homicidio, ha afirmado que se calificará en su «momento procesal», aunque no descarta que pueda acusarse a los detenidos por asesinato, ya que «pasar con unos medios de esas dimensiones por encima de una pequeña embarcación de la Guardia Civil, probablemente nos lleve a ese otro tipo de calificación jurídica».

Los agentes fallecidos en Barbate serán velados este sábado

Los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos esta pasada noche van a ser velados este sábado con una capilla ardiente en la Comandancia de Cádiz capital.

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz ha explicado que uno de los agentes fallecidos era natural del municipio gaditano de San Fernando y pertenecía al Grupo de Especialistas en Actividades Subacúaticas (GEAS). Tenía 39 años, pareja y una hija. El segundo agente muerto pertenecía al Grupo de Acción Rápida (GAR), tenía 43 años, era nacido en Barcelona y con mujer y dos hijos, según informan fuentes de la Guardia Civil.

El cuerpo de este segundo agente, como ha confirmado el consejero andaluz, será trasladado a Navarra, de donde era su familia.