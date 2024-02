La Junta Fiscal se divide ante la propuesta que rechaza acusar de terrorismo a Puigdemont

El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, a su salida del Parlamento Europeo. Europa Press | EUROPAPRESS

Va ser un debate intenso el de la junta de los fiscales que forman la sección primera de lo Penal del Tribunal Supremo. Entre los quince miembros de órgano -según fuentes del mismo- hay opiniones enfrentadas sobre si hacer suyo o no el informe elaborador por el ponente Álvaro Redondo en el que se aboga por no solo no acusar a Carles Puigdemont en el caso de Tsunami Democràtic, sino también por enviar esta causa a la justicia ordinaria al considerar que los incidentes de otoño del 2019 en protesta por la sentencia del procés fueron simples desórdenes públicos agravados y daños y no un delito de terrorismo.

La junta se reúne este martes a las 10 de la mañana con un ambiente enrarecido. Diversas fuentes aseguran que Redondo elaboró un primer borrador en el que argumentaba justamente lo contrario del texto que finalmente ha llegado a la junta. O sea, defender que el Tribunal Supremo -tal y como pide el instructor de Tsunami en la Audiencia Nacional Manuel García Castellón- se haga cargo de este sumario, al entender que hay indicios para seguir investigando la vinculación de dos aforados, el propio Puigdemont y del diputado de ERC Ruben Wagensberg, con esta plataforma que sí habría cometido actos de carácter terrorismo.

Ese primer texto, según diversas fuentes, fue consultado por varios fiscales del Supremo antes de que fuera cambiado sorpresivamente. Este lunes la Fiscalía General del Estado negó de manera tajante que su máximo responsable, Álvaro García Ortiz, se reuniera con Redondo para presionarlo.

Juicio del procés

Entre los fiscales que votarán la ponencia que propone exculpar de todo a Puigdemont están, entre otros, tres de los cuatro togados que intervinieron en el juicio al procés en el Supremo: Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza.

Los fiscales debatirán y votarán. Y los jefes de la sección, el propio Cadena y Javier Sánchez-Covisa- los que llegado el caso plasmarán finalmente en un informe la postura definitiva de la Fiscalía del Tribunal Supremo en este asunto. García Ortiz, habida cuenta del carácter jerárquico del Ministerio Público podría haberse hecho cargo él directamente de elaborar el dictamen, delegándolo en la teniente fiscal, Ángeles Sánchez, pero prefirió, habida cuenta de la trascendencia del asunto, que fuera la junta de fiscales.