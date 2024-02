Los diputados díscolos de Vox Baleares ofrecen una reconciliación a Abascal

La portavoz de VOX en Baleares, Idoia Ribas (2i), acompañada de otros diputados de VOX llegan a una rueda de prensa, a 29 de enero de 2025, en Palma de Mallorca. Isaac Buj | EUROPAPRESS

Vox Baleares llega al sábado en un estado de calma tensa. Idoia Ribas es la portavoz del Grupo Parlamentario y una de los cinco políticos críticos. El viernes afirmó que todos ellos tienen «la mano tendida» a Santiago Abascal y a la cúpula nacional de Vox. De su posicionamiento, dice Ribas, dependerá que retiren el acta de expulsión de Gabriel Le Senne, que perdería a su vez su cargo de presidente del Parlamento al pasar a ser diputado no adscrito, y de Patricia de las Heras, presidenta de Vox Baleares. Pese al tono conciliador, la portavoz registró ayer el acta de expulsión en la Cámara Balear. Lo hizo en respuesta a uno de los últimos movimientos de Le Senne. La Mesa aceptó una solicitud del político mallorquín en la que pedía un informe a los servicios jurídicos del Parlamento que valide o no su cese.

Para Le Senne, el hecho de que Ribas registre el acta «no tiene mayor relevancia». El todavía presidente del Parlamento quiere «calmar un poco el asunto». Su motivación de rebajar la tensión viene apoyada por un hecho. Ayer, la Mesa retrasó tramitar con urgencia una reforma del Reglamento propuesta por Més per Menorca. Esta consiste en que, si un diputado es expulsado del partido al que pertenece, perdería entonces su derecho a integrar el grupo parlamentario de dicha formación. Es decir, la reforma daría un giro de 180 grados al panorama actual en el hemiciclo balear. Le Senne y De las Heras volverían al Grupo Parlamentario de Vox, mientras que los cinco críticos perderían su derecho a pertenecer a él. Le Senne, eso sí, no renuncia a la reforma, simplemente prefiere que se tramite «con tranquilidad». Según El Mundo, el comité ejecutivo nacional de Vox rechaza una tregua con los diputados díscolos: «Ahora no hay entendimiento posible».

La reunión del jueves

El gesto del presidente del Parlamento fue valorado positivamente por los cinco diputados díscolos. Llega, además, un día después de una reunión entre él y dos de los discrepantes, Sergio Rodríguez y Agustín Roades. Ribas asegura que ambos buscaban «reiterar ese ofrecimiento de continuar intentando llegar a un acuerdo para solventar esta situación lo antes posible».

El portavoz y vicepresidente del Gobierno balear, Antoni Costa, afirmó que han tratado de ayudar para «que vuelva la cordura» a Vox Baleares. Además, añadió que su partido no hará presidente de la Mesa a un diputado considerado tránsfuga. «En beneficio de los ciudadanos: ¿podrían hacer el favor de entenderse y que no se monten este tipo de espectáculos», advirtió a su socio parlamentario.