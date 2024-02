Feijoo exige negociar a la vez la renovación del CGPJ y su reforma legal

El presidente del PPE, Manfred Weber, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, y el vicesecretario de institucional del PP, Esteban González Pons. DAVID MUDARRA (PP) | EUROPAPRESS

Alberto Núñez Feijoo viajó el miércoles por la tarde a Bruselas para reunirse a primera hora de ayer con los líderes del Partido Popular Europeo (PPE), una cita previa a la celebración del Consejo Europeo, que el dirigente gallego iba a aprovechar para trasladar el debate de la política nacional. Pero la ola de protestas de los agricultores y ganaderos, que tomaron la calles de la capital belga, impidió la reunión. Por eso, el líder del PP solo pudo verse con el presidente del PPE, el alemán Manfred Weber, que, como explicó después del encuentro, «conocía muy bien el resultado» del Pleno del Congreso de esta semana donde Junts tumbó la ley de amnistía y donde se vivió «un ataque masivo desde el Gobierno y desde los socios parlamentarios del Gobierno a los jueces españoles».

Según explicó Feijoo a Weber, ese ataque puso en cuestión una vez más «la independencia judicial, la igualdad ante la ley y el propio Estado de derecho» ante la pasividad del Ejecutivo y de la propia presidenta del Congreso que no pararon los insultos vertidos por los portavoces independentistas contra los jueces españoles a los que se les calificó de «prevaricadores». «Hay una falta de respeto continuada permitida por el Gobierno y eso, en un país de la Unión, —insistía el líder del PP —no puede aceptarse».

El jefe de la oposición española abordó también, a preguntas de los periodistas, el reanudado diálogo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que este miércoles por la tarde se reunieran el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons. «Nada estará cerrado mientras todo no esté cerrado. Mientras no se cierre todo, no vamos a poder acordar nada», dijo alto y claro Feijoo, recordando que el Ejecutivo ya les engañó una vez pero no habrá una segunda ocasión.

Negociación «simultánea»

En Génova lo tienen claro, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el texto de una reforma legal para cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces debe ser «simultánea». Reconocen que hay que renovar esta institución, con el mandato caducado desde hace cinco años, pero también «hacer un texto legal para modificar el sistema de elección del Consejo». Significa que «habrá renovación y ley, si no quedaría coja, no sería una negociación, sino un arreglo». «No queremos engañar a nadie, el Gobierno lo sabe y yo creo que los españoles tienen derecho a saberlo», aseveró Feijoo.