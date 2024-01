Junts avisa al PSOE de que sin una amnistía «integral» incumplirá el pacto de investidura

Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, y Jordi Turull, secretario general del partido independentista que lidera Puigdemont FERNANDO VILLAR | EFE

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha advertido este miércoles al PSOE de que si no se aprueba una ley de amnistía «integral» que se aplique de manera «inmediata» estaría incumpliendo el pacto para la investidura de Pedro Sánchez.

Así lo ha dicho en declaraciones a RAC1 el día después de que los siete diputados de JxCat votasen en contra de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, lo que retrasa su tramitación, ya que el texto vuelve a la Comisión de Justicia y se reabre la posibilidad de negociar cambios.

Según ha dicho Turull, el pacto con el PSOE para la investidura era «para resolver el conflicto político» entre Cataluña y España: «La base era la ley de amnistía y que no quedase gente pendiente. Si esta base falla, al resto no hace falta ni que lleguemos», ha expresado.

«No había vías de agua, pero las han abierto a martillazos y ahora las tenemos que blindar», ha ilustrado Turull sobre la ley que se votó ayer y que, según el secretario general de Junts, todavía hay margen para reforzar en comisión.

Para JxCat, la ley de amnistía debe cubrir «a todos los represaliados» del proceso soberanista, desde las causas del 1-O hasta los CDR de la operación Judas o el «caso Volhov».

Junts se enroca para blindar a Puigdemont frente a acusaciones de terrorismo y traición Mercedes Lodeiro

Por su parte, la portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, ha señalado según recoge Efe que la ley de amnistía debe ser una ley que proteja «del mal uso que hace la cúpula judicial española» de las normas.

«Todos estamos expuestos a esta arbitrariedad de la cúpula judicial española y por eso pedimos al Gobierno que ejerza la autoridad que tiene ante estos hechos que son inaceptables», ha asegurado en declaraciones a TV3.

Nogueras también ha lanzado un dardo a los que han criticado a JxCat por votar no ayer a la norma en el Congreso: «Los que nos riñen y tienen tanta prisa han tenido cuatro años para hacer la ley de amnistía. Y hasta que Junts no apareció en la ecuación, la amnistía no se puso encima de la mesa», ha señalado.

El Gobierno dice que margen para negociar «tiene que haber siempre»

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado este miércoles que «margen para negociar tiene que haber siempre», al ser preguntada si habrá o no cambios en la proposición de ley de amnistía tras el voto en contra de Junts.

«Yo diría que margen para negociar tiene que haber siempre. Quiero decir que, por supuesto, cuando transcurre tiempo y hay una voluntad clara de diálogo por ambas partes, pues siempre hay condiciones para poder seguir incorporando cuestiones que, como siempre dijimos, tenían que ver con mejoras técnicas», ha indicado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Eso sí, Montero ha querido subrayar que el texto legal que se votó ayer en el Congreso ya está «pactado» hasta en cuatro ocasiones, por lo que ha dicho que confía en que Junts acabe apoyándolo, ya que cuenta con el apoyo del resto de socios de investidura y porque «claramente es beneficioso» para que la situación en Cataluña continúe en el cauce institucional, ha incidido.

En este sentido Montero ha dicho que aún es prematuro saber si podrá contar con el apoyo de Junts para los presupuestos de 2024, aunque ha asegurado que el Gobierno mantiene la voluntad de negociar. «Todavía es prematuro conocer cuál es el planteamiento que va a hacer Junts per Catalunya y por tanto nosotros vamos a seguir trabajando en pos de ese acuerdo y en pos del diálogo, como hemos hecho desde el primer día, pero no nos olvidemos de que los presupuestos están en vigor, están prorrogados desde el principio de año», ha asegurado Montero.

Otro de los socios del Gobierno, el PNV, cree que habrá acuerdo en la Ley de Amnistía. El diputado Mikel Legarda considera que, si cae el Gobierno, la alternativa es un Gobierno de PP y Vox, y los más perjudicados serán los beneficiarios de esa norma. Además, considera que la legislatura no está en riesgo y que habrá Presupuestos aunque puedan retrasarse. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Legarda ha señalado que la decisión de los de Puigdemont se podía prever con antelación por las declaraciones previas que realizaron y las enmiendas que mantuvo. Esto, según ha apuntado, alarga la negociación, pero confía en que «finalmente se llegue a un acuerdo» porque, si no, «hay mucho más que perder que ganar».

Feijoo cree que el Gobierno no cedió ante JxCat porque hoy acude a Europa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha defendido que si el Gobierno no aceptó ayer los cambios que Junts le exigió para aprobar la ley de amnistía fue porque el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se reúne hoy, miércoles, con el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders.

El líder de la oposición ha sostenido en una entrevista con Antena 3, recogida por Efe, que Bolaños no podía acudir a Bruselas «con un texto todavía más obsceno» porque Europa está mirando a España y preguntándose «si esto es Hungría».

Un día después del no de Junts Feijoo ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está «humillado de forma constante», ha «perdido el control» y está con «respiración asistida» en una legislatura que dependerá de lo que diga el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Además, ha vaticinado que ya con el texto actual Europa parará la amnistía porque «no pasa el filtro europeo como está» y será frenada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). A Europa le pedirá también Feijoo que escuche lo dicho en el Congreso, la «enmienda a la totalidad al sistema judicial español» por parte de socios del Gobierno que han dicho que «el sistema judicial español es un conjunto de prevaricadores».

En ese sentido, y ante la negociación a tres en Bruselas para renovar el Consejo General del Poder Judicial, Feijóo ha defendido que España necesita «ahora más que nunca» jueces independientes y un Consejo y un Tribunal Constitucional inapelables.

El PP, con su negociador Esteban González Pons, considera que tiene a la Constitución Española y a la Comisión Europea de su lado para lograr una reforma del sistema de elección del Consejo.

Por otra parte, Feijoo ha comparado los disturbios vividos en Cataluña en el procés con la kale borroka en el País Vasco, que sí se consideraba terrorismo, aunque acto seguido ha apuntado que deben ser los jueces quienes califiquen penalmente las conductas. «El terrorismo es terror y en Cataluña hubo momentos, días de absoluto terror y ahora ya le corresponde a los jueces tipificar este tipo de actos (...), lo que es evidente es que lo que pasó en Cataluña es puro terror y es puro fascismo», ha recalcado.