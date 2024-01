Feijoo sostiene que el Gobierno ha perdido el control de un mandato que depende de Puigdemont

El presidente del PP y diputado, Alberto Núñez Feijoo, interviene durante la sesión plenaria del Congreso. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, sostiene que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está «humillado de forma constante», ha «perdido el control» y está con «respiración asistida» en una legislatura que dependerá de lo que diga el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Un día después de que el no de Junts a la amnistía impidiese su aprobación y haya devuelto la ley a la Comisión de Justicia, Feijoo ha apuntado que ayer no se produjo un «hecho definitivo en la legislatura» porque hubo acuerdo en el dictamen, «discrepancia en alguna enmienda» y «nada más», y ahora el PSOE tiene un mes para aceptar nuevos cambios. «Cualquier gobierno europeo en unas circunstancias como estas hubiese dimitido y convocado elecciones. Este no lo va a hacer porque la obsesión por el poder a veces sobrepasa cualquier límite racional, pero seguimos, pues dependiendo de lo que quiera el señor Puigdemont», ha afirmado en una entrevista con Antena 3, recogida por Efe.

Feijoo ha argumentado que el Ejecutivo no aceptó ayer los cambios exigidos porque el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, no podía acudir a su reunión hoy en Bruselas con el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, «con un texto todavía más obsceno».

Europa está mirando a España y preguntándose «si esto es Hungría», ha advertido, al tiempo que ha vaticinado que ya con el texto actual Europa parará la amnistía porque «no pasa el filtro europeo como está» y será frenada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

A Europa le pedirá también que escuche lo dicho en el Congreso, la «enmienda a la totalidad al sistema judicial español» por parte de socios del Gobierno que han dicho que «el sistema judicial español es un conjunto de prevaricadores».

En ese sentido, y ante la negociación a tres en Bruselas para renovar el Consejo General del Poder Judicial, Feijoo ha defendido que España necesita «ahora más que nunca» jueces independientes y un Consejo y un Tribunal Constitucional inapelables.

El PP, con su negociador Esteban González Pons, considera que tiene a la Constitución Española y a la Comisión Europea de su lado para lograr una reforma del sistema de elección del Consejo.

Por otra parte, Feijoo ha comparado los disturbios vividos en Cataluña en el procés con la kale borroka en el País Vasco, que sí se consideraba terrorismo, aunque acto seguido ha apuntado que deben ser los jueces quienes califiquen penalmente las conductas. «El terrorismo es terror y en Cataluña hubo momentos, días de absoluto terror y ahora ya le corresponde a los jueces tipificar este tipo de actos (...), lo que es evidente es que lo que pasó en Cataluña es puro terror y es puro fascismo», ha recalcado.

Además, preguntado sobre si son terrorismo los disturbios en Ferraz, ha mostrado su rechazo tanto a las protestas que rodean ahora la sede nacional del PSOE, como las que hicieron lo mismo con el PP y el Congreso.

Por otra parte, Feijoo ha señalado que no ha llamado al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, crítico con la amnistía, y ha apuntado que este dirigente es «lo que queda del PSOE» cuando habla, pero no cuando vota «porque vota con Sánchez».