Jaume Asens anuncia que se dio de baja de Podemos y afirma que el partido es hoy «más sectario»

Jaume Asens, expresidente del grupo Podemos-En Comú Podem en el Congreso. Toni Albir | EFE

Podemos se despidió de otro de sus fundadores. Jaume Asens, exdiputado de En Comú Podem, anunció este martes su baja de la formación morada. El político catalán afirmó en TVE que ya no sé ve reflejado en el partido que vio nacer: «Lo vivo como una especie de duelo, para mí es como una ruptura dolorosa porque ahí está una parte de mi vida, la que me ha configurado políticamente porque, efectivamente, fui uno de los fundadores de Podemos en 2015, pero ahora mismo no reconozco el Podemos que hay actualmente». Asens dejó el partido en diciembre, después de que Podemos prohibiera la doble militancia para marcar distancias con Sumar. Su adiós se une al de Jéssica Albiach, coordinadora de En Comú Podem, que el mismo mes se dio de baja del partido morado.

Asens también se mostró crítico con el rumbo de Podemos, que cumplió una década de existencia el 17 de enero. «Entre el Podemos del 2015, que tenía un carácter muy transversal, y el Podemos actual hay una diferencia importante», remarca el político catalán, que advierte que Sumar guarda hoy más similitudes con el espíritu que tenía la formación morada en sus primeros años. Además, remarcó que actualmente Podemos «es mucho más cerrado, menos abierto, menos poroso y menos transversal, más sectario».

Pieza útil para Sumar

Jaume Asens ha sido una pieza clave en los primeros pasos de Sumar. Él fue el encargado de conversar, en plenas negociaciones de investidura, con Carles Puigdemont, con el que tiene una relación cordial, y con el exconsejero Toni Comín, con el que guarda una duradera amistad. Y todo ello, pese a que meses antes había anunciado que renunciaba a presentarse al 23J y dejaba la política activa. No era la primera vez que ejerce de punto de enlace. Asens también fue el pegamento de Podemos con En Comú Podem y con la entonces alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Poco queda hoy de aquella complicidad entre los morados y la exregidora barcelonesa.

La baja de Asens del partido, anunciada este martes pero efectuada hace semanas, es una salida más de un goteo constante. Aunque, eso sí, la penúltima de ellas se debió a razones personales y no a discrepancias con Podemos. Lilith Verstrynge, diputada por Podemos, renunció a su acta y a todas sus responsabilidades políticas. El coportavoz del partido, Pablo Fernández, le sustituirá como secretaria de organización de la formación morada. Sin embargo, el reemplazo de la política madrileña beneficiará más bien a los comunes de Jaume Asens. Candela López, coordinadora general de Catalunya en Comú, era la sexta en las listas de Sumar por Barcelona y, por tanto, obtendrá el acta de Verstrynge. La formación de Yolanda Díaz cuenta ahora con 28 escaños, mientras Podemos se queda con cuatro.