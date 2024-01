Ferraz no expedientará a García-Page por sus discrepancias, y Feijoo lo elogia

García-Page, López Miras, Mazón y Moreno, de izquierda a derecha, en la feria de Fitur este miércoles JUNTA DE ANDALUCÍA | EUROPAPRESS

Con la tranquilidad palmaria que da ser el único presidente autonómico socialista que gobierna con mayoría absoluta, Emiliano García-Page disiente y lo hace públicamente. Afiliado al PSOE desde los 16 años, el castellano-manchego aseguró ayer que en su partido «se puede opinar» y que no teme ninguna represalia por haber manifestado el miércoles que la amnistía al procés sitúa a los socialistas «en el extrarradio de la Constitución». Pese a que es vox populi su discrepancia con la política territorial de su formación —Ferraz ya anunció que no le abrirá ningún expediente—, sus compañeros de filas criticaron sus palabras, su protagonismo y su notoriedad porque «benefician a la derecha».

Ni un ápice desaprovechó el PP la última desunión notoria de su adversario y su líder, Alberto Núñez Feijoo, no solo declaró que le parece «un poco sorprendente la humillación del PSOE hacia Page», sino que elogió su éxito electoral y avaló su disidencia: «Lo diga Page o quien lo diga, el PSOE está en el extrarradio de la Constitución. Y no es una crítica, es una crónica». El expresidente de la Xunta censuró con ironía que el socialismo «considera razonable ser un poco terrorista y le parece muy mal criticar un poco a Sánchez», en referencia a la enmienda a la ley de amnistía aprobada el martes que incluye en el perdón los delitos de terrorismo, excepto las torturas y asesinatos.

«Un debate político muy agrio»

García-Page intentó este jueves rebajar el tono y reconoció que había hablado «suficientemente», que no debía «insistir más» ni deseaba ser «protagonista» porque lo que importa «son las políticas y no los políticos». Tras apuntar que la medida de gracia se enmarca en un «debate político muy agrio» y que «cualquier cosa altera», reclamó su derecho a expresar su opinión: «Tengo una posición que es minoritaria, claramente minoritaria, pero respetable, en todo caso, porque lo que hoy es minoritario, a lo mejor el día de mañana no lo es».

Reflexión le pidió al castellano-manchego su compañera María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. «No comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia. Creo que ese no es el camino, el camino es ser capaces entre todos de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha», sostuvo la también número dos del Partido Socialista, que cree que las palabras de García-Page «no se corresponden con la realidad». Unas críticas que él recibió sin resquemor porque Montero «es una buena amiga que está haciendo muy buena política», dijo.

También dio un paso al frente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que, desde Bruselas, defendió que su partido «siempre ha estado con la Constitución, lo está y lo seguirá estando», y lamentó que quien diga lo contrario «desconoce la historia, el presente y el futuro» del PSOE. Coincidió con él el candidato del PSdeG a la Xunta, el lucense José Ramón Gómez Besteiro, que aunque respeta y valora «cuando uno da su opinión o cuando se la reserva, porque también el silencio tiene un valor imperante», opinó que las palabras del mandatario regional «no las comparte la inmensa mayoría del partido» y le recordó que el 28M se presentó a las elecciones «con el carné del PSOE».

Pese a que el castellano-manchego aclaró que su adversario «no es ningún socialista, son los independentistas», la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, le señaló que «tiene mucha tarea» en su comunidad»; la de Igualdad, Ana Redondo, se mostró partidaria de abordar las diferencias dentro de la formación; y el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, le pidió que sea leal y evite el «frentismo».

Fue el catalán Jordi Hereu, titular de Industria y Turismo, el único que justificó el debate y calificó a García-Page de «magnífico presidente muy querido por su gente» y al PSOE, de «partido plural y de amplias fronteras».