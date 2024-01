Aragonès niega que fuera el líder de los CDR y asegura que irá hasta el final para depurar responsabilidades

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. Quique García | EFE

Pere Aragonès ha negado este viernes que fuera el coordinador de los CDR, como mantiene el CNI para justificar que su teléfono fuera intervenido con el programa de espionaje Pegasus. El presidente de la Generalitat, vicepresidente cuando fue espiado en el 2019, ha calificado los argumentos esgrimidos por los servicios secretos y que ha desclasificado el Gobierno como lamentables y que están fuera de la realidad y del sentido común. «Iremos hasta el final para depurar responsabilidades.

Estas mentiras esconden la intencionalidad política de espiar», ha afirmado desde Vilablareix (Gerona). Aragonès ha cargado contra los servicios secretos españoles y los ha comparado con las aventuras de Mortadelo y Filemón. «Es para reírse», ha dicho, aunque también ha instado a «preocuparse» si esta es la manera que el CNI vela por la seguridad nacional en España. Aragonès ha calificado su espionaje como la segunda fase de la operación Cataluña y ha señalado que incluso en el hipotético caso de que hubiera sido el líder de los CDR, no debería suponer ningún problema, pues las protestas y las movilizaciones son un derecho fundamental. Ha negado también que actuara desde la clandestinidad, pues era vicepresidente. «Defendemos la independencia a plena luz del día», ha asegurado.

«Es absurdo», «es una invención», ha asegurado por su parte el viceconsejero de Estrategia y Comunicación de la Generalitat, Sergi Sabrià, que ha calificado la documentación aportada de «basura política». El Govern ha acusado al PP y al PSOE casi por igual de practicar el espionaje político. «No sé si el PSOE ordenó el espionaje estaría bien saberlo», ha dicho en Rac1. «Se me hace muy difícil pensar que el Gobierno de Sánchez no lo sabía», ha dicho. La otra posibilidad, ha apuntado Sabrià, es que el Gobierno socialista no controlara sus servicios secretos.

El viceconsejero tiene claro que Aragonès fue espiado porque en esos momentos (2019) se negociaba la investidura de Pedro Sánchez. «Es espionaje puro y duro», ha asegurado. El Govern ha lamentado que la documentación desclasificada que ha recibido del Gobierno esté llena de tachones y no sabe aún la razón por la que el juez autorizó el espionaje a Pere Aragonès. «Nos espiaban porque eran momentos clave» de la política en el Estado, según Sabrià. El Govern pedirá este viernes explicaciones al Gobierno, pero mantiene su mano tendida a seguir apoyando al Ejecutivo en las votaciones en el Congreso y a seguir negociando en la mesa de diálogo. «Hay que aprovechar la aritmética», según Sabrià, para forzar al Gobierno a negociar un referendo y un pacto fiscal.