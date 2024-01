Localizado el cadáver del adolescente de 15 años desaparecido en el Mar Menor

Efectivos de Salvamento Marítimo en una lancha durante la búsqueda coordinada en el Mar Menor Edu Botella | EUROPAPRESS

La Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida del menor de 15 años que desapareció en la madrugada del 5 de enero en aguas del Mar Menor. La familia de Ivo Petrov, un adolescente de nacionalidad búlgara, llevaba 21 días sin saber de él. La noche de Reyes, a las 2.34 horas, el 112 recibió la llamada de un vecino de Los Alcázares que estaba por la zona del muelle y decía que escuchaba gritos de socorro desde el Mar Menor. Un guardia civil, un policía local y un patrón del club náutico del municipio partieron a bordo de un bote de rescate improvisado con el que localizaron a dos jóvenes —varones de 16 y 22 años—, únicos supervivientes. Pero no había rastro de Ivo.

Desde un primer momento, la hipótesis principal era la de una «chiquillada con un final infeliz», según apuntó el alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, el día de su desaparición. Al parecer, los tres amigos habían salido en un kayak mar adentro. Uno de ellos decidió entonces ponerse en pie para fumar un cigarrillo, la embarcación se desestabilizó y los tres cayeron al agua, por lo que decidieron llegar nadando a tierra firme. Exhaustos y con signos de hipotermia, los supervivientes contaron que habían perdido a Ivo, mientras nadaban para ponerse a salvo.

Según su versión, fue el propio Ivo el que llegó de madrugada a casa de uno de los amigos diciendo que había encontrado una canoa para ir a navegar con ella. Sin embargo, unos mensajes de Whatsapp que el adolescente envió a una amiga, contradicen el relato. Es más, habrían sido ellos los que citaron a Ivo a la 1 de la madrugada, a pesar de que él rechazó acudir en un primer momento.

Relato con contradicciones

La familia ofreció una rueda de prensa el pasado lunes en la que mostraron desconfianza sobre la versión que han dado del suceso los amigos. «Parece ser que algo más puede haber sucedido», contaba el abogado Sergio Marco, que ejerce como portavoz de la familia. El propio Marco defendió que los involucrados habían tenido «contradicciones sobre quién tuvo la iniciativa de quedar esa noche».

De hecho, ha explicado que hay mensajes en los que «parece claro» que la iniciativa de salir no era del menor desaparecido, que «no tenía ni ganas de quedar con los otros dos acompañantes». En esas conversaciones, a las que ha tenido acceso Espejo Público, era uno de los amigos el que escribía a Ivo para citarlo esa madrugada en casa del otro: «Tenemos que hacer cosas, así que no me escribas ahora vale, para luego no contestar hasta 3 horas más tarde», rezaba el mensaje. «Ya me enteré, si me llamas sé para qué es. No puedo salir», respondía el joven fallecido. Pero su interlocutor insistía: «A la una de la madrugada sales y te vienes a casa de Javi».

La madre de Ivo, Miglena Petrova, durante una rueda de prensa. Marcial Guillén | EFE

Según el letrado Sergio Marco, la ropa que llevaba puesta Ivo «tampoco es muy coherente con un interés en irse mucho tiempo y menos de coger una barca». «Quiero saber por qué este día han llamado a mi hijo para salir y quiero saber la respuesta del mensaje que ha recibido», aseveró la madre del fallecido, Miglena Petrova, que confirmó también que su hijo le tenía «pánico al agua», porque «no puede nadar». Y por eso precisamente, aquella madrugada mandó su ubicación a dos amigas.

El cuerpo de Ivo estaba sumergido a una profundidad de unos cinco metros y a una distancia de entre 1.000 y 1.500 metros del puerto de Los Alcázares.