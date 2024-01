Junts no da por cerrada la negociación sobre la ley de amnistía

Laura Borrás, presidenta de Junts Quique García | EFE

A Junts no le basta con que el PSOE haya cedido al asumir que la ley de amnistía ampare también los casos por terrorismo que no hayan causado violaciones graves de derechos humanos. Los socialistas pactaron dos nuevas enmiendas con los independentistas para tratar de blindar a los encausados de Tsunami Democrático y los CDR de la operación Judas. No obstante, el texto definitivo, antes de su llegada al Senado, se votará el próximo 30 de enero. La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha alertado este jueves de que su intención es negociar hasta el «último momento» para que la «ley sea lo más robusta».

El PSOE advirtió recientemente que da por finiquitada la negociación y que el texto pactado en la comisión de Justicia del Congreso es el definitivo. Borràs ha sonreído de forma irónica este jueves en su entrevista en Telecinco cuando se le ha planteado que el PSOE ha dicho que no cederá más. Los socialistas dicen hasta aquí hemos llegado y luego cambian, según ha avisado la dirigente nacionalista. Pedro Sánchez también decía que la amnistía era anticonstitucional, ha recordado.

Borràs ha advertido al presidente del Gobierno de que Junts no es ni su socio ni su aliado, como pueden ser ERC, EH Bildu o el PNV. «La legislatura durará lo que dure la palabra de Sánchez», ha amenazado. Días atrás, Jordi Turull, en los mismos términos, afirmó que si el Gobierno socialista se cierra en banda a abordar la negociación de un referendo, la «legislatura, colorín colorado». Junts, por tanto, exige aún más retoques a la ley de amnistía y niega que su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado esté garantizado solo con la aprobación de la ley de amnistía.

Uno de los elementos que exige Junts es la reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Laura Borràs no ha querido precisar cuándo se producirá este encuentro, que el Gobierno ya se ha comprometido a celebrar. Los socialistas son partidarios de que la cita tenga lugar tras la aprobación de la ley de amnistía, en torno al mes de abril, mientras que los junteros reclaman que sea antes.