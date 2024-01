Dirigentes del PSOE reprenden a Page y Feijoo elogia a los «presidentes autonómicos que no se callan»

Las palabras de Page sobre la ley de amnistía y su afirmación de que el PSOE estaba en el «extrarradio de la Constitución» por su pactos con los independentistas han soliviantado a la dirección del partido. Tras las críticas del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, este miércoles ha llegado la reprimenda de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero.

Montero ha respondido este jueves en declaraciones a los medios a la entrada de un desayuno informativo en el que presentaba al candidato del PSOE a la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro. «En relación con las palabras de mi compañero (García Page), decir solamente que no comparto una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia. El camino es ser capaces entre todos de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha», ha indicado. «No es el camino», advirtió. Al ser interrogada sobre si Page sigue teniendo sitio en el PSOE, la número dos del partido ha dejado la responsabilidad en manos de Page: «A partir de ahí cada uno tiene que hacer su propia reflexión», defendió.

«No comparto las manifestaciones de Emiliano, y no las comparte la inmensa mayoría de partido», señalaba también tajante Besteiro en este acto. Sí dijo entender que «pueda haber gente que no esté de acuerdo» con la amnistía, pero advirtió sobre la necesidad de «pasar página» para favorecer la convivencia. «Con el tiempo, yo creo que se nos va a dar la razón», añadió, y defendió también la condonación de la deuda «a todas las comunidades autónomas»

Sobre estas declaraciones se pronunció también el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska: «El PSOE nunca ha estado en el extrarradio de la constitución, es el partido que ha estado en la Constitución desde el minuto uno», afirmaba desde Bruselas. «Creo que ningún otro partido ha votado siempre a la Constitución ni ha tenido una labor tan importante en su defensa como el PSOE», ha continuado el ministro, que ha criticado que plantear lo contrario es «desconocer la historia, el presente y el futuro» de los socialistas.

Aplausos desde el PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, no ha citado expresamente a Page pero ha elogiado este jueves a los presidentes autonómicos que, como el de La Rioja, Gonzalo Capellán, no se callan «ante las injusticias y los atropellos que se suceden en el país». Según Feijoo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ha demostrado no tener límite ni palabra» y «ni el más entusiasta de sus portavoces» sabe cuántas veces le dejarán en «ridículo» atravesando «líneas rojas al día siguiente de perjurar que nunca lo harían».

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al PSOE de despreciar a Page y ve un «error» que le abran la puerta de salida. «No puede ser que aquellas personas que han gobernado porque han cosechado amplias mayorías sean hoy despreciadas dentro de su propio partido porque no siguen la línea marcada», ha afirmado. Para Ayuso, es el PSOE el auténtico desleal con sus propias siglas: «El socialismo no es lo que estamos viendo ahora»

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, también ha salido en defensa de Page después de que se desvelase la charla que mantuvieron en Fitur y en la que estaban presentes también sus homólogos de Andalucía y Valencia. Los cuatro dirigentes eran conscientes de que había cámaras de televisión en el evento, pero no de que fuera a trascender la conversación que mantuvieron, que, ha insistido, era de carácter «privado» entre personas que se conocen desde hace muchos años y tienen mucha confianza, a pesar de estar «a gran distancia ideológica» de García Page.