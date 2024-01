«La migración vino hace muchos años y lo hizo para quedarse»

Varios emigrantes son atendidos a su llegada al muelle de la Restinga, a 10 de enero de 2024, en El Hierro, Islas Canarias. EUROPA PRESS

Nunca antes, desde que se contabilizan estadísticas, habían llegado tantos inmigrantes a las Islas Canarias por vía marítima como en el 2023. El archipiélago vive un éxodo migratorio sin precedentes, con 39.910 personas arribadas a las siete principales islas. Destacan las entradas a El Hierro, la menor de las islas de la comunidad canaria con más de 11.600 habitantes según la última actualización del INE. La cifra de desembarcados, 14.951 migrantes, supera en un 28 % al número de residentes. «Atendimos a 14.500 personas, más que toda la población», aclara el director de emergencias de la Cruz Roja, Íñigo Vila, testigo directo desde el puerto herreño de la Restinga y otros muelles canarios en los que la llegada de cayucos ha sido la tónica habitual del segundo semestre del 2023 y también de las primeras semanas de este año, con cifras inéditas en este período.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) estima que han cambiado los orígenes de la llamada ruta canaria. Países como Gambia, Senegal y Mauritania son puntos de partida cada vez más habituales por la inestabilidad de la zona. CEAR alerta de diez golpes de Estado desde el 2021, con Gabón y Níger como últimos precedentes. La ruta destaca por su gran dificultad. Algunos migrantes recorren en embarcaciones muy precarias grandes distancias. Al menos 1.000 kilómetros en travesías de más de una semana. La asociación Caminando Fronteras asegura que al menos 6.007 personas murieron en el intento de llegar a Canarias y otras 611 perdieron la vida en el Mediterráneo. El Gobierno insular destaca que la ruta al archipiélago es «altamente peligrosa» y ha solicitado el despliegue del servicio Frontex de la Unión Europea.

Refuerzo de voluntarios

La Cruz Roja reforzó su equipo de voluntarios en las Islas Canarias con personas con experiencia en otros puestos, sobre todo provenientes de Andalucía. Las costas de esta comunidad protagonizaron la crisis migratoria del 2018, el único año que supera en llegadas al 2023.

Íñigo Vila explica cómo es el procedimiento para atender con rapidez y eficacia a una persona que se ha jugado la vida en un cayuco y que llega entumecida y, muchas veces, con hipotermia: «Primero hacemos un triaje sanitario básico para conocer su estado físico. Luego les cambiamos de ropa para evitar hipotermias. Es importante que puedan tomar algo caliente. Comer algo, aunque poco a poco, porque normalmente no han comido mucho durante la travesía y tampoco es bueno que se empachen». La Cruz Roja atendió en el 2023 a 56.623 personas, mayoritariamente hombres.

Vila niega que exista desbordamiento en la atención a los migrantes. «Hay que ser realista, no puedes montar un macrodispositivo en El Hierro. Hay que tener en cuenta las limitaciones. Y, ante ellas, tener mayor coordinación y agilidad», aclara, en el caso particular de esta isla. Además, asegura que hoy no se repiten las imágenes de masificación como las del puerto de Arguineguín (Gran Canaria) en el 2020: «Hay que tener un poco más de memoria [...] Eso ahora no se ha dado. Hay que poner en valor el esfuerzo. Todo el mundo ha puesto de su parte. La migración vino hace muchos años y vino para quedarse».

El Ejecutivo canario afirma que cuentan con 4.521 migrantes menores de edad en 60 centros. «Las oenegés no pueden más», remarcó Fernando Clavijo, presidente del Gobierno canario. Según Efe, en dos años solo 700 fueron trasladados a la Península y Baleares.

Traslado de migrantes menores

El 2 de enero, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, reiteró que habrá una ley que haga obligatoria la redistribución por comunidades de los menores migrantes. La Conferencia Sectorial de Migraciones, que incluye a representantes de todas las comunidades, creará un «grupo específico», dijo la ministra a final de año, para abordar la situación de los menores no acompañados.

El 4 de enero, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó que la cooperación policial con países como Marruecos, Mauritania o Gambia evitaron la llegada de 27.000 migrantes, lo que para su departamento supone poner freno al 40 % de las salidas irregulares. Estas intervenciones se deben a las desarticulación de «organizaciones criminales que trafican con migrantes», una misión reiterada en el discurso de Marlaska en lo relativo a la migración irregular.