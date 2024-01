El Gobierno cuestiona al juez García-Castellón por sus investigaciones a Puigdemont y Rovira

Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno Raúl Caro | EFE

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha dicho este viernes que las acciones del juez Manuel García-Castellón «tienen una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles», después de que insistiera en la imputación por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont.

La ministra ha hecho estas declaraciones, en una entrevista en TVE recogida por Efe, después de que el juez de la Audiencia Nacional se reafirmara en su tesis de que el Tribunal Supremo debe investigar a Puigdemont por delitos de terrorismo en la causa abierta en torno a la plataforma Tsunami Democrátic.

«Hay algunas personas (...) que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial», ha señalado. La vicepresidenta ha preferido ser «muy cauta» con respecto a la manera en la que «se está pronunciando este juez» que, a su juicio «nos tiene acostumbrados a que siempre» se inclina en la misma dirección. «Evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momento sensibles», ha añadido.

A la pregunta de si cree que al juez García Castellón le pueda guiar un criterio político, ha contestado: «la hemeroteca demuestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas».

Críticas del PP y apoyo de ERC

Para el PP es de «una gravedad extrema» que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, haya insinuado que hay jueces que prevarican, después de sus opiniones sobre el auto de García-Castellón. Critican además «el silencio» de los ministros de Justicia, Defensa y del propio Pedro Sánchez que, según el PP, confirma que el PSOE «ya no cree en aquellos estamentos de la Justicia española en la que no haya un juez o magistrado elegido directamente por el presidente del Gobierno». Además recuerdan que «los socialistas no cuestionaban la imparcialidad del juez García Castellón cuando instruía casos como Púnica, Lezo o Kitchen».

A través de la red social X, el portavoz popular, Borja Sémper, afirmó que «sigue la escalada» de los «ataques del Ejecutivo a la división de poderes»

Una vicepresidenta acusando a un magistrado de prevaricación.

El ataque del gobierno a la división de poderes y a la defensa de los políticos indepes a costa de nuestro Estado de Derecho sigue su escalada: https://t.co/Z3mDmshk2T — Borja Sémper (@bsemper) January 19, 2024

En el otro extremo está la valoración de ERC. «Hay una obsesión del juez García Castellón con el fin de incriminar al independentismo, a ERC, a Junts, a Marta Rovira y al presidente Carles Puigdemont, como terroristas», dijo la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta. Sostiene que no es casual que, en paralelo a los trabajos que están llevando a cabo en relación a la ley de amnistía, el juez quiera «incriminar (el independentismo) por terrorismo solo por ejercer derechos fundamentales».