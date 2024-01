Junts redobla la presión a Sánchez y dice que sin referendo no lo apoyará

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull. Lorena Sopêna | EUROPAPRESS

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de minimizar el alcance de las cesiones a Junts para la aprobación de dos decretos en el Congreso ha irritado a los representantes del partido de Puigdemont, que han respondido elevando el desafío al Gobierno. Tras esa negociación con el PSOE, Junts volvió a utilizar un lenguaje en el que deja clara su apuesta por un referendo de independencia en Cataluña. El secretario general de Junts, Jordi Turull, lanzó una advertencia directa a Sánchez en la que vincula su apoyo a que se celebre un referendo independentista. «Si el Estado se niega en redondo, colorín colorado», afirmó de forma gráfica el número dos de Junts.

Esa es la posición que va a defender el partido de Puigdemont en la reunión «secreta» que el PSOE y Junts celebrarán en el extranjero antes de que acabe el mes de enero, según aseguró el secretario general de la formación. Será la segunda que mantengan ambos partidos tras la celebrada en Ginebra (Suiza), con la intermediación del diplomático salvadoreño Francisco Galindo, al que los dos partidos situaron como mediador.

Jordi Turull explicó que en esa mesa con el PSOE no se hablará sobre el desarrollo de los acuerdos alcanzados en la negociación de los decretos del Gobierno, entre los que está la delegación de la gestión «integral» de la inmigración a la Generalitat.

Los temas a tratar en esa cita en el extranjero serán las dos cuestiones que los independentistas sitúan en el eje de sus ambiciones. Por un lado, que Cataluña cuente con un régimen fiscal similar al vasco, que implica que la Generalitat recaudaría todos los impuestos en su comunidad y luego devolvería al Estado la cantidad correspondiente a los servicios prestados en Cataluña. En palabras de Junts, se trataría de que Cataluña cuente con una «financiación singular» fuera del régimen común al resto de autonomías, excepto el País Vasco y Navarra.

La segunda cuestión de la que Junts quiere hablar con el PSOE es la negociación de un referendo de independencia acordado con el Estado. Si el PSOE se niega a ello, «colorín colorado», afirmó Turull en una entrevista en TV3, dando a entender que en ese caso daría por concluido su apoyo al PSOE en el Congreso y supondría el fin de la legislatura.

Sin fecha para la consulta

La posición de Junts pasa por demostrar que Sánchez depende de su apoyo para poder gobernar porque sin sus votos no alcanza la mayoría absoluta del Congreso. El futuro de esa mayoría de la investidura depende, según aseguran, de que el PSOE acepte la celebración de un referendo de independencia en Cataluña pactado con el Estado, cuyo resultado sea vinculante y reconocido internacionalmente. Turull se mostró convencido de que ese referendo se celebrará y si no es así se acabará el respaldo de los independentistas al Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar. El dirigente de Junts no puso plazo para la consulta.

Respecto al pacto sobre la cesión integral de las políticas de inmigración que Sánchez rebajó en una entrevista en el diario El País en la que aseguró que la expulsión de inmigrantes es una competencia exclusiva del Estado que no puede ser transferida, Turull indicó que Sánchez también decía que la amnistía es anticonstitucional y ahora da mítines defendiéndola.