Todos los grupos, salvo Vox, muestran su apoyo para eliminar el término «disminuido» de la Constitución

La periodista Vicky Bendito, quien impulsó la propuesta de la reforma de la Ley para reformar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término «disminuidos», asiste al pleno del Congreso en el que se debate la misma, este martes en Madrid. Un pleno que se celebra físicamente en la sede del Senado, donde se han trasladado los diputados debido a las obras en el Congreso Kiko Huesca | EFE

El pleno de este martes estaba llamado a ser una suerte de oasis en la legislatura por la imagen de unidad proyectada por el PP y PSOE para ir de la mano al proponer la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término «disminuidos» por el de «personas con discapacidad». La iniciativa ha recibido el respaldo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox, que se ha abstenido. El cambio de la Carta Magna se debatirá este jueves tras un plazo de 48 horas para presentar enmiendas.

«Hoy es un gran día para nuestra política, nuestra sociedad y nuestro país», inició su exposición como representante del grupo parlamentario popular Alberto Núñez Feijoo, quien destacó la «oportunidad social» para acometer esta reforma, el «momento político» en el que se aborda y la vigencia de la Carta Magna. «Nuestra Constitución tiene letra y tiene espíritu. El espíritu es inalterable, refleja el anhelo de libertad e igualdad de todas las generaciones en la mayor época de estabilidad política, progreso económico y progreso social de nuestra centenaria historia. La letra en cambio requiere en este caso ser adaptada a las nuevas realidades», expuso.

El líder del PP destacó el carácter «honesto» de la negociación, que no pretende «consagrar privilegios y no viene de una minoría que quiere imponer su voluntad al resto, no produce desconcierto ni indignación sino aplauso». Y llamó la atención sobre aquellos grupos parlamentarios tentados a usar esta reforma «como excusa para abrir debates, sacar ventaja de la debilidad del gobierno actual y aprovecharse de la altitud de miras de nuestra Carta Magna», recalcó.

Por parte del grupo socialista, el ponente ha sido Emilio Sáez Cruz, paralímpico en Barcelona 92, quien ha hablado de un «un día histórico» porque se hace justicia con las personas que tienen algún tipo de discapacidad en nuestro país. El diputado socialista ha contado su propia experiencia en la tribuna y ha repasado los términos que se han utilizado desde la aprobación de la Constitución para referirse al colectivo: «subnormal», «inválido», «minusválido». «Se me llamó minusválido el mismo año que logré ser subcampeón del mundo de atletismo en silla de ruedas en Inglaterra en 1990», ha recordado. Posteriormente, el ministro Félix Bolaños aseguró en su intervención de que le gustaría que este fuera «el primero de los grandes acuerdos que esta Cámara tiene que alumbrar a lo largo de esta legislatura».

Reabrir el debate de la reforma constitucional

Pero el espíritu de consenso alcanzado en este asunto entre los dos grandes partidos no contagió a todos los grupos parlamentarios que aprovecharon la ocasión para reabrir el debate de la reforma constitucional para otros temas.

El portavoz del PNV, Mikel Legarda, criticó la manera en la que se lleva el cabo la reforma. «No se debe llevar a cabo solo cuando el PP y el PSOE lo deciden, y solo sobre los aspectos que consideren, proponiendo al resto una suerte de contrato de adhesión como pasó en el año 2011», ha lamentado. Legarda ha asegurado que a su partido y grupo político le gustaría haber podido tratar de manera «sosegada» esta reforma y no por la vía exprés elegida de lectura única por lo que formulará su propia iniciativa vía enmiendas.

Los peneuvistas ya habían anunciado que volverán a presentar las iniciativas que propuso hace un año, entre las que figura eliminar del artículo 2 la Constitución la mención a que se fundamenta en la «indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», suprimir el artículo 155 por completo, incluir el derecho de autodeterminación o reducir la inviolabilidad del rey a sus funciones estrictamente institucionales.

También se ha sumado a la reivindicación de acometer más reformas en la Ley Fundamental el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal. «Si bien hoy hablamos de un aspecto muy determinado, la reforma de la Constitución Española se ha convertido en un tabú, en una suerte de imposible que no puede llevar a cabo nunca nunca. La política es gestión del tiempo y ustedes querrían una Constitución congelada», ha explicado.

Por su parte, Podemos anunció su apoyo a la iniciativa, pero dejó clara su postura sobre acometer una reforma integral del texto constitucional para adaptarlo a los nuevos tiempos, al tiempo que ironizó sobre la vuelta de los acuerdos entre PP y PSOE. «Probablemente en el Ibex estén celebrando la vuelta de los pactos del bipartidismo», señaló, para arremeter después contra los populares. «Es muy bonito señor Feijoo ponerse de acuerdo, pero fueron las ministras de Podemos las que revirtieron las políticas de recortes del señor Rajoy de más de 8.000 millones de euros en el ámbito de la dependencia», ha asegurado Noemí Santana. Para añadir después: «En Alemania se ha reformado 60 veces la Constitución y la cúpula del Reichstag no ha estallado».

El diputado de Sumar, Lander Martínez, ha arremetido en su intervención contra Vox, quien había anunciado su abstención para esta reforma. Guante que ha recogido la portavoz de la formación que lidera Santiago Abascal, Lourdes Méndez Monasterio. «Nos parece miserable que utilicen esta reforma constitucional para ocultar una realidad, que se está dando un golpe continuo a nuestro Estado de Derecho», ha afirmado, para criticar duramente al líder de los populares por abrirse a este acuerdo con el PSOE. «No vamos a ser cómplices», ha zanjado, para justificar la abstención de su partido.

Sumar ha presentado dos enmiendas: una de Compromís para recuperar el Derecho Civil Valenciano reconociéndolo en el texto constitucional y otra de Mès para que Formentera cuente con un senador propio y no tenga que compartirlo con Ibiza. Por la mañana, tras la junta de portavoces, Patxi López mostró su rechazado a las enmiendas presentadas por Sumar. «Los socialistas también queremos mejorar la Constitución. No nos oponemos al Derecho Civil valenciano, pero eso tendrá su momento. Hemos llegado a un acuerdo con el PP exclusivamente para el artículo 49 y eso es lo que vamos a debatir».

La proposición de ley fue registrada el 29 de diciembre y se llevará a cabo por la vía exprés y sin que se acepten cambios en otros artículos, tal y como acordaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo de los dos principales partidos el 22 de diciembre.

La suma de PP y PSOE garantiza la mayoría de tres quintos exigida para acometer cambios en la Carta Magna, lo que garantiza que la proposición saldrá adelante sin el apoyo de otros grupo.