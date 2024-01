Dos marcas retiran sus colaboraciones con la actriz Itziar Ituño tras su presencia en una protesta a favor de los presos de ETA

La actriz Itziar Ituño sujetando la pancarta de la protesta en Bilbao por los derechos de los presos de ETA Javier Zorrilla | EFE

Cerca de 20.000 personas, según la Policía Local de Bilbao, participaron en la manifestación por los derechos de los presos de ETA del pasado domingo en la ciudad del río Nervión. Varias personas encabezaban la protesta con una pancarta en la que se podía leer «llaves para la resolución» en euskera. La portaban, entre otros, el exfutbolista del Athletic Club Endika Guarrotxena y la actriz vasca Itziar Ituño.

La presencia de la intérprete —un rostro conocido por su papel de policía en La Casa de Papel— en la manifestación provocó que el concesionario BMW Lurauto anunciara que cesaba las colaboraciones de la actriz de Basauri con la marca. «No nos vinculamos con ninguna ideología política, por lo que lamentamos que se haya vinculado la imagen de BMW Lurauto con cualquier tipo de acto de contenido ideológico», afirman representantes del concesionario en un comunicado en redes sociales.

Del mismo modo, Iberia eliminó de sus perfiles en redes sociales un vídeo en el que participaba Ituño. La aerolínea, tras borrar este contenido, señala que no volverá a colaborar con la actriz.

«Vengo del País Vasco, vengo de un barrio obrero, tengo conciencia feminista, tengo conciencia de clase...y siempre he sido así. A quien no le guste, que no mire», remarcó la intérprete vizcaína a Público en el 2022. La actriz ya fue foco de la polémica en el 2017, cuando mostró su apoyo a Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, y participó en un vídeo que reclamaba el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. Varios usuarios en redes sociales llamaron entonces al boicot a la serie La Casa de Papel, que por entonces se estrenaba en Antena 3.

La red ciudadana Sare, convocante de la manifestación del sábado, denunció que la actriz sufre una «campaña de criminalización» y llamó a las instituciones públicas a «posicionarse» ante una situación que «afecta a derechos fundamentales».

«Querer tener las llaves de la resolución, de la convivencia, que sirvan para cerrar las puertas al sufrimiento y abrirlas a la esperanza de una sociedad reconciliada, parece que no gusta a quienes son incapaces de entender que esta sociedad es plural y tiene,tenemos todos y todas, derecho a desear una situación en la que sin olvidar nada de lo ocurrido, podamos mirar al futuro con esperanza», señala la organización.

Por su parte, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha considerado «inadmisibles» los insultos y los comentarios anónimos contra la actriz vasca Itziar Ituño por participar este domingo en una manifestación en Bilbao en demanda de que se aplique a los presos de ETA la política penitenciaria ordinaria. «La crítica es democrática y es legítima, pero debe producirse dentro de unos marcos razonables y aceptables. Cuando se convierte en insulto o amenaza no tiene cabida en la sociedad», advirtió.

El «apoyo y solidaridad» de Iglesias, Echenique y Errejón

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias, el exportavoz de la formación en el Congreso Pablo Echenique y el diputado del grupo Sumar, Íñigo Errejón, han mostrado su «apoyo y solidaridad» a Ituño.

«Los Quandt, dueños de BMW, son una de las familias más ricas de Alemania. Como demostró el investigador Joachim Scholtyseck, el origen de su riqueza proviene de sus vínculos con los nazis. Toda mi solidaridad con Itziar Ituño», ha denunciado Pablo Iglesias en X —antiguo Twitter—.

También Echenique ha vinculado la marca con el nazismo. «BMW: 'No nos vinculamos con ninguna ideología política pero nuestra obscena cantidad de dinero la amasamos gracias a Adolf Hitler'. Todo el apoyo a Itziar Ituño».

«Con Itziar Ituño, con el derecho a la libre expresión y por avanzar en resolver las consecuencias del conflicto», ha señalado Errejón en su perfil de X.