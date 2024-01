Junts amenaza a Sánchez: «Si niega un referendo, colorín colorado»

El secretario general de JxCat, Jordi Turull Toni Albir | EFE

Junts per Catalunya presiona a Pedro Sánchez en vísperas de la segunda reunión con el PSOE en el extranjero con presencia del mediador. La primera fue en Ginebra con la presencia de Carles Puigdemont y Santos Cerdán. Esta segunda, según ha confirmado este lunes el secretario general de Junts, Jordi Turull, se celebrará durante el presente mes de enero. No ha precisado la fecha concreta, pero sí ha advertido de que los dos temas que se abordarán serán el referendo y el pacto fiscal. En una entrevista en TV3, se ha hecho eco de las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en el ABC: «Nadie puede asegurar que no habrá un referendo», ha afirmado el dirigente popular. Turull se ha mostrado convencido de que «habrá» un referendo y ha advertido al Gobierno de que si se niega a ello, «colorín colorado», es decir se puede dar por acabada la legislatura. No ha ido más allá y no ha concretado cuánto plazo dan los posconvergentes a Pedro Sánchez.

De lo que no hablarán en la mesa de diálogo en el extranjero será de políticas de inmigración, según Turull, tras pactar con el PSOE la delegación de las competencias migratorias a la Generalitat a cambio del apoyo a dos decretos del Gobierno. Pedro Sánchez rebajó ayer el alcance del acuerdo suscrito entre PSOE y Junts. «Expulsar a migrantes compete a la Administración central», dijo en El País, después de que Turull afirmara la semana pasada que Junts quiere tener las competencias en inmigración para poder, entre otras cosas, gestionar los flujos migratorios y poder expulsar a inmigrantes multirreincidentes.

Turull ha insistido en que el Govern, tras el pacto alcanzado con los socialistas, podrá hacer una «gestión integral» de las competencias de inmigración. Eso sí, ha admitido que aún no se ha negociado el contenido de la ley orgánica y que cuando lo hagan, «pedirán todas las competencias». Junts, ante las palabras de Sánchez, asegura que también decía que la ley de amnistía era anticonstitucional. «El PSOE proponía la encomienda de la gestión», ha dicho. «Tendremos la gestión integral de las competencias en inmigración», ha reiterado el número dos de Junts.

Pedro Sánchez ha vuelto a insistir este lunes en los puntos del acuerdo firmado sobre la bocina con Junts para ceder a la Generalitat las competencias de inmigración a cambio de que la formación de Carles Puigdemont no tumbara sus decretos ley. Acuerdo que, por otro lado, fue Junts el encargado de desvelar ante el mutismo de Moncloa.

El presidente del Gobierno no descarta delegar competencias a Cataluña relativas a la ordenación de migrantes en territorio nacional y también sobre políticas de integración. Por el contrario ha reiterado que la parte relativa al control de fronteras y la lucha contra la migración irregular, queda en manos del Estado. Lo dijo en una entrevista en RNE, en la que explicó que hay comunidades autónomas como Cataluña y Andalucía que recogen en sus estatutos de autonomía puntos relativos a la ordenación de la migración como «las autorizaciones iniciales para el empleo» aunque en coordinación con el Estado, que otorga los permisos de residencia.

También dijo que las políticas de integración social relativas a educación, vivienda o servicios sociales «están residenciadas en las comunidades autónomas». En este sentido Sánchez insistió en que recientemente se ha firmado el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea y será necesario revisar muchas de estas políticas «para hacerlas más eficaces y solidarias».

«Es un debate que tenemos que abrir sí o sí, porque el pacto de migración se ha alcanzado por primera vez desde hace muchos años a nivel europeo y ahora tendremos que hablar con las comunidades autónomas para saber exactamente cómo podemos hacer más eficaces estas políticas», ha indicado.