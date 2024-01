El PP lanza una «ruta por la igualdad» para resistir al Gobierno

El presidente del PP; Alberto Núñez Feijoo, y la cúpula del partido durante las jornadas del comité de dirección de la formación en un hotel de Toledo Isabel Infantes | Europa Press

Alberto Núñez Feijoo quiere «tener a punto» al PP ante una legislatura que, tras la aprobación de los decretos leyes el miércoles a cambio de nuevas cesiones al independentismo, no ha hecho sino aumentar la distancia de su partido con el Gobierno y, a su juicio, la de Sánchez con los ciudadanos que se sienten «estafados» por sus pactos con el independentismo. Tras un «encierro» de 48 horas con la cúpula de su partido y que equivalen, según sus cálculos, a 20 horas de trabajo y diez comités de dirección del PP, Feijoo puso en marcha a los populares para ser la «resistencia» de Sánchez y la voz de una España «que no se rinde, no se vende y no se trocea», afirmó. Y fue muy crítico con el pacto para delegar algunas competencias de inmigración a la Generalitat. «El desguace de la política de inmigración está abriendo la puerta a la fractura de la soberanía nacional», clamó.

A la manifestación del 28 de enero ya anunciada en Madrid, el PP lanzará la «ruta de la igualdad» para mantener la presión social en las calles y las plazas con la que pretende recorrer las capitales de provincia para denunciar los acuerdos de Sánchez con Junts. Habrá dos rutas paralelas una por el norte y otra por el sur a partir de febrero, explicó el presidente de los populares.

Más redenciones

Feijoo arremetió contra el «esperpento» del pleno del miércoles, que en su opinión solo prueba que el PP tenía razón «cuando dijo que este Gobierno iba a descomponerse en un desgobierno constante». Y anticipó que la amnistía y los pactos de esta semana son solo «las cesiones inaugurales» de la legislatura de la «extorsión» que, a su juicio, ha elegido el PSOE. «Vendrán más rendiciones porque el proyecto del partido socialista es una España sin solidaridad y sin justicia». Antes de ponerse en marcha, el PP tiene una intensa agenda por delante. Este domingo, los barones territoriales, al igual que Feijoo, estarán en A Coruña en un acto con Alfonso Rueda. La semana que viene, se celebrar la interterritorial en Ourense y habrá una sucesión de encuentros con los alcaldes de las grandes ciudades y los presidentes de diputaciones y una junta directiva nacional a finales de este mes.